Auleben sagt Weihnachtsmarkt ab

Auleben. Derzeitige und angekündigte Regelungen zwingen Förderverein und Kirchengemeinde zu diesem Entschluss.

Keinen Weihnachtsmarkt wird es auch in diesem Jahr in Auleben geben. Wie Ortschaftsbürgermeister Andreas Liesegang (BBGA) mitteilt, habe sich der Förderverein zusammen mit der Kirchengemeinde darauf am Montag geeinigt. „Bei all den Regeln sehen wir uns nicht in der Lage, diesen so durchzuführen, dass er ein friedlicher, fröhlicher Treffpunkt wird“, so der Ortschef. Dennoch werde man ein Zeichen setzen. Wie im vergangenen Jahr wird der Weihnachtsmann mit Geschenken auf die Reise durch den Ort gehen.