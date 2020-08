Nordhausen. Am 12. August wird über freie Ausbildungsplätze in Nordhausen informiert.

Ausbildungsbörse in Arbeitsagentur Nordhausen

Es gibt noch freie Stellen auf dem Ausbildungsmarkt. Um diese zu besetzen und zu vermitteln, führt die Nordhäuser Agentur für Arbeit am kommenden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr eine Ausbildungsbörse für junge Menschen auf dem Parkplatz der Agentur in der Uferstraße durch. „Es gibt noch Möglichkeiten, die durch Corona entstandene Ausbildungsdelle zu schließen“, sagt Agentur-Chef Karsten Froböse. Zehn Betriebe, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Agentur stehen für die Fragen der jungen Leute zur Verfügung. „Gut wäre es, wenn sich die Jugendlichen vorher unter Telefon: 03631/ 650650 anmelden würden, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden“, so Froböse. „Wir tun alles, um kein Corona-Ausbildungsjahr zu bekommen. Deshalb ist am Mittwoch jeder bei uns herzlich willkommen“, betont der Agenturchef.