Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausschuss vergibt Arbeiten für Kindergarten-Anbau in Niedersachswerfen

Die Arbeiten am Anbau für den Kindergarten in Niedersachswerfen liegen gut im Zeitplan. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Harztor-Gemeinderates in Ilfeld haben die Mitglieder nun weitere Arbeiten vergeben: Unter anderem für Trockenbau-, Estrich-, und Elektroarbeiten sowie für Dämm- und Sanitärarbeiten. Bereits Ende September dieses Jahres soll der neue Gebäudeteil, der Platz für 30 Vorschulkinder ab fünf Jahren bieten soll, fertiggestellt werden. Die Gemeinde investiert rund 450.000 Euro, ein Großteil sind Fördermittel.

Auch der Ersatzneubau für den Imbisskiosk im Neustädter Waldbad kann nun zeitnah beginnen. Die Ausschussmitglieder haben sämtliche Arbeiten, unter anderem für den Holzbau und die Dacheindeckung vergeben sowie für Abbruch- und Mauerarbeiten.

Beschlossen haben die Ausschussmitglieder außerdem, dass in Sophienhof eine Wildbeobachtungsstation errichtet wird. Dieses Projekt, das unter dem Dach der kreiseigenen Service-Gesellschaft realisiert und über Landesfördermittel finanziert wird, soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Neben hölzernen Beobachtungstürmen wollen Mitglieder der IG Rotwild Führungen anbieten. Das scheue Rotwild soll mit Futter angelockt und so beobachtet werden.

Ebenso grünes Licht gab der Hauptausschuss für einen neuen Radlader für den Bauhof der Gemeinde Harztor.