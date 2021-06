Auto kollidiert in Nordhausen mit Straßenbahn: Ein Verletzter und rund 13.000 Euro Schaden

Die Polizei meldet außerdem Einbrecher, die 24 Kompletträder-Sätze für 30.000 Euro gestohlen haben

Auto kollidiert mit Straßenbahn

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf der Straße Am Alten Tor in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen. Beim Überqueren der Gleise kollidierte er mit seinem Pkw mit einer von links herannahenden Straßenbahn. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, die sechs Insassen in der Bahn blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Autohaus von Einbrechern heimgesucht

24 gestohlene Kompletträder und eine eingeschlagene Heckscheibe an einem Auto sind die Folge eines Einbruchs am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses in der Helmestraße in Nordhausen. Unbekannte beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Autohausgelände.

Dort bauten sie von mehreren Fahrzeugen die Räder ab und verschwanden mit diesen. An einem Fahrzeug schlugen sie die Heckscheibe ein. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Ähnliches wurde zuletzt aus Eisenach gemeldet: Nach mehreren Autodiebstählen in Eisenach: Diebe erbeuten nun Autoräder für 30.000 Euro

