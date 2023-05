Auto landet bei Werther im Straßengraben

Werther. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Auto auf der Landstraße bei Werther von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei wurde der Fahrer des Wagens verletzt.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag ein Auto nach rechts von der Landstraße zwischen dem Bahnhof Wolkramshausen und Schate abgekommen und in den Straßengraben geprallt. Der 31-jährige Fahrer war von Wolkramshausen in Richtung Werther unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wurde er bei dem Unfall leicht verletzt und zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt zu den Umständen, die zu dem Unfall geführt haben. Da Betriebsflüssigkeiten aus dem Unfallauto ausgelaufen sind, wurde die Feuerwehr verständigt. An der Unfallstelle kam es durch den Unfall zu Behinderungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden und es musste anschließend abgeschleppt werden.

