Nordhausen. Unbekannte haben in Nordhausen versucht, einen Transporter zu stehlen. Das misslang, stattdessen richteten sie weiteren Schaden an.

Autodiebe scheitern in Nordhausen

Unbekannte haben am Donnerstagabend in Nordhausen versucht, einen Transporter auf dem Gelände einer Autotuningfirma zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Täter zwischen 20 und 23 Uhr auf das Gelände in der Rothenburgstraße eingedrungen. Sie versuchten das Auto kurzzuschließen, was ihnen aber nicht gelang.

Stattdessen rissen sie die Batterie und weitere Technik heraus und flüchteten durch einen Zaun, den sie zuvor eingerissen hatten. Die Polizei sucht unter Telefon 03601/960 Zeugen.