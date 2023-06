Autofahrer im Drogenrausch: Polizei zieht ihn in Bleicherode aus den Verkehr

Bleicherode. Kein Wochenende vergeht im Kreis Nordhausen, ohne dass die Polizei mindestens einen Fahrzeugführer erwischt, der unter dem Einfluss von Drogen steht.

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes stoppten am Sonnabend gegen 16 Uhr in der Nordhäuser Straße in Bleicherode einen Fiat und kontrollierten den Autofahrer. Ein Drogenvortest verlief bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer positiv, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Die Polizisten stellten außerdem fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Sie fertigten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.