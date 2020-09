B 243 in Holbach ab Montag voll gesperrt – der Umleitungsüberblick

Holbach. Arbeiten an den Kanälen in der Ortslage Holbach bedeuten für Pendler komplizierte Umleitungen. Die variieren je nach Fahrtrichtung.

Ab Montag, 21. September, werden Kanal- und Straßenbauarbeiten in Holbach begonnen. Erneuert wird laut Landratsamt neben Regen- und Abwasserkanal auch die Trinkwasserleitung. Das bedingt eine Vollsperrung der B 243 in Holbach. Der Verkehr aus Niedersachsen wird ab Mackenrode auf die L 1014 in Richtung Limlingerode, weiter über Epschenrode, Kleinbodungen und Bleicherode zur L 3080 geleitet. Verkehr aus dem Osten wird ab dem Abzweig der B 243 gen Pützlingen nach Schiedungen und wieder auf die B 243 geleitet. Die Gegenrichtung der L 2062 von Schiedungen nach Pützlingen muss wegen geringer Straßenbreite gesperrt werden. In Schiedungen wird der Verkehr per Ampel reguliert. Die Arbeiten werden wohl bis ins nächste Jahr andauern.