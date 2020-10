David Dittmar, Stefan Willerbach und Ronald Weißkopf von der Nordhäuser Baufirma Waresa bei Gründungsarbeiten an einem Abwasserschacht im neuen Ellricher Wasserwerk.

Ellrich. Am Ortsausgang entsteht moderne Anlage. Die soll bis Ende 2021 fertig sein und 2022 ans Netz gehen.

Bau des Wasserwerkes in Ellrich macht gute Fortschritte

Es geht gut voran auf der Baustelle wenige Meter hinter dem Ellricher Ortsausgangsschild in Richtung Zorge. Die Waresa-Mitarbeiter Ronald Weißkopf, Stefan Willerbach und David Dittmar passen gerade die Metallverkleidung an einem großen Abwasserschacht an. Dieser ist Bestandteil des neuen Wasserwerkes, das der Nordhäuser Wasserverband (WVN) kurz vor der Kreisgrenze zu Niedersachsen errichten lässt.