Bauarbeiten auf der Autobahn

Bleicherode. A 38 wird instand gesetzt. Am Montag rollt der Verkehr bei Bleicherode nur einspurig. Am Dienstag ist die Anschlussstelle Nordhausen-West gesperrt.

Instandsetzungsarbeiten finden am Montag, 29. November, auf der A 38 in Richtung Göttingen im Bereich der Anschlussstelle Bleicherode statt, kündigt Tino Möhring von der Autobahn GmbH des Bundes an. Geplant sei eine Tagesbaustelle. Der Verkehr soll einstreifig an den Bauarbeiten vorbei rollen. Am Dienstag, 30. November, ist dann in Richtung Leipzig die Ausfahrt der Anschlussstelle Nordhausen-West vormittags wegen Bauarbeiten gesperrt.