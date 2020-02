Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauprojekte in Nordhausen können angeschoben werden

Der diesjährige Kreishaushalt muss vom Landesverwaltungsamt noch genehmigt werden. Damit schon vorher Bauprojekte angeschoben werden können, holte die Kreisverwaltung die politische Zustimmung durch den Kreisausschuss ein. In seiner Sitzung am Montag fasste das Gremium einige einstimmige Beschlüsse: So kann für rund 95.000 Euro die Sanierung der Straße von Sollstedt gen Deuna geplant werden.

Planungsleistungen über 250.000 Euro fallen für die rund 1,2 Millionen Euro teure Sanierung der Niedersachswerfer Schulturnhalle an, auch die gab der Ausschuss frei. 161.000 Euro dürfen in den Brandschutz der Ellricher Regelschule fließen, weitere 50.000 Euro in den der Bleicheröder Grundschule. Ebenfalls der Brandschutz verbessert wird an der Bleicheröder Regelschule mit 164.000 Euro. Für die Innensanierung der Sollstedter Grundschule fallen rund 140.000 Euro Planungskosten an.