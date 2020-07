Nordhausen. Bauarbeiten in Niedersalza führen am Mittwoch zu Veränderungen im ÖPNV.

Behinderungen auf der Buslinie E in Nordhausen

Durch Bauarbeiten kommt es am 5. August In der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr zu Behinderungen auf der Stadtbuslinie E. „In diesem Zeitraum können die Haltestellen Niedersalza/ An der Salza und Niedersalza/ Schule in beide Richtungen nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird in Niedersalza/Falkenweg in beide Richtungen eingerichtet“, erläutert Marco Weißkopf, stellvertretender Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale telefonisch unter: 03631/ 639 215 oder 03631/ 639 216. Die Verkehrsbetriebe Nordhausen bitten um Verständnis.