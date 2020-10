Es braucht keinen leichtsinnigen Bar- oder Kneipenhopper, um Dutzende Menschen mit dem Virus anzustecken. Zum Superspreader können schnell auch Lehrer, kann schnell auch medizinisches Personal werden. So sehr diese Berufsgruppen das Risiko einer Ansteckung und damit eines für ihre eigene Gesundheit eingehen, so sehr können sie eben auch selbst zum Risiko werden.

Auf sie mit dem Finger zu zeigen und zu verurteilen, wäre dumm. Sie bleiben die Helden des Alltags. Denn vergessen wir nicht die Folgen geschlossener Schulen für die Kinder und ihre Familien, für das Arbeitsleben und damit für die gesamte Wirtschaft. Ganz zu schweigen von den Leistungen von Ärzten und Krankenschwestern – ohne sie wären in Deutschland nicht nur 9777 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Auch im Südharz darf keine Institution, keine Schule, kein Krankenhaus, kein Seniorenheim, kein Unternehmen an den Pranger gestellt werden, häufen sich dort plötzlich Corona-Infektionen. Und doch ist es falsch, wenn das Landratsamt nur von „zwei Infektionen im medizinischem Cluster“ spricht. Denn die Folge ist, dass jede medizinische Einrichtung in Verdacht gerät, die Unsicherheit in der Bevölkerung wächst. Das kann nicht im Sinne derer sein, die eine sich hochschaukelnde Gerüchteküche und Panik vermeiden wollen.