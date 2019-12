Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei der Nordhäuser Zierfischbörse herrscht großer Andrang

Kaum hat die Weihnachtszierfisch- und Wasserpflanzenbörse des Nordhäuser Aquarienvereins „Vivarium Roßmäßler“ am Sonntag im Vereinshaus ihre Pforten geöffnet, stehen die Besucher an den Becken Schlange. Darin tummeln sich jede Menge Fische oder Schnecken. Aber auch Wasserpflanzen sind im Angebot. Vereinsvorsitzender Peter Probst hat bereits nach einer Stunde jede Menge davon verkauft. Mit 16 Jahren fand er zur Aquaristik und ist bis heute dabeigeblieben. „Ich kann einfach nicht anders“, sagt er. Sein ganzer Stolz ist sein Aquarium, das 500 Liter fasst. Auch sein Vereinskollege Thomas Kofahl hat seine Leidenschaft für Fische im Alter von 16 Jahren entdeckt. Drei Aquarien stehen in seinem Zuhause, in denen hauptsächlich Guppys, aber auch Neonfische schwimmen. Er kann jedem nur zur Anschaffung eines Aquariums raten: „Das verbessert das Raumklima.“ Doch die Hoffnung, mehr Jüngere für dieses Hobby zu begeistern, sei bisher fehlgeschlagen.

Das wirkt sich auch auf die Börse aus. „In unseren Reihen gibt es wegen Überalterung keine Züchter mehr“, bedauert Peter Probst. Die meisten Teilnehmer sind Gäste aus Heiligenstadt, Eisenach oder Sondershausen. Aus Halberstadt ist Rüdiger Bomeier mit seinem Sohn Marcel angereist. Sie haben sich auf die Diskuszucht spezialisiert. Für diese Fische interessieren sich auch Denny Sehrer aus Nordhausen und seine Tochter Pauline (5). „Wir müssen uns jetzt nur noch einigen, welches Exemplar wir mitnehmen“, sagt er. Jedes Jahr kommen sie zur Börse, von denen es nicht mehr viele gibt. Für die Nordhäuser Aquarianer könnte es auch die Letzte gewesen sein. „Das Haus soll verkauft werden. Wir werden unsere Kündigung bekommen“, befürchtet Peter Probst.