Nordhausens moderner Platte beim Wachsen zusehen

„Dem Mehrfamilienhaus im Gumpetal kann man förmlich beim Wachsen zusehen.“ Diesen Satz sagte neulich Inge Klaan, Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Und wer dieser Tage der Hufelandstraße einen Besuch abstattet, findet den Beweis dafür: Betonteil für Betonteil wandert auf der Baustelle am ehemaligen Sportplatz von Nordhausen-Nord derzeit an seinen Platz. Die SWG lässt zwei Mehrfamilienhäuser mit 30 Wohnungen errichten, die behindertengerecht oder barrierefrei sind. Das Besondere: Erstmals baut das Wohnungsunternehmen seriell, sprich in moderner Plattenbauweise.