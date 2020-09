Benefizmarsch führt nach Ellrich und Bielen

Mario Schnepf (rechts) und Klaus-Dieter Heber von der Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung an der früheren deutsch-deutschen Grenze zwischen Ellrich und Walkenried.

Sein Benefizlauf zugunsten der Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung von Hamburg nach Sömmerda führte den Feuerwehrmann Mario Schnepf vergangenen Donnerstag nach Ellrich. Nach inzwischen 290 bewältigten Kilometern im Marathon-Marsch wurde er von Kameraden der Ellricher Feuerwehr begrüßt: mit Einsatzfahrzeugen, Löschwasserfontäne und Thüringer Rostbratwurst.

„Was Mario da leistet, ist schlichtweg grandios. Nicht nur die physische und psychische Herausforderung, vielmehr sein Einsatz für todkranke Kinder ist beeindruckend. Und er macht das von Herzen gern, das spürt man“, so Wehrleiter Maximilian Schulze.

Mario Schnepf lief weiter nach Bielen, wo er in einem Hotel übernachtete, und brach am Freitagmorgen gen Sömmerda auf. Selbst Berufsfeuerwehrmann, trägt der Hamburger auf der knapp 400 Kilometer langen Tour die typisch feuerfeste Kleidung eines Feuerwehrmannes inklusive Schutzhelm und Einsatzstiefeln. Dies bedeutet etwa 25 Kilogramm Zusatzgewicht am Körper.