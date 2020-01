Berufsschule in Nordhausen gewährt einen Blick hinter die Kulissen

Dass die Aula bis auf den letzten Platz voll ist, damit hat Matthias Wiegleb nicht gerechnet. Dennoch muss beim Tag der offenen Tür am Staatlichen Berufsschulzentrum (SBZ) niemand vor der Tür stehen, um den Worten des stellvertretenden Schulleiters zu lauschen. Denn im Raum gegenüber wird kurzerhand die Begrüßung der Jugendlichen und deren Eltern zeitversetzt wiederholt.

Darin gibt sich Wiegleb hoffnungsvoll, dass in drei oder vier Jahren die anwesenden Jugendlichen an einen der beiden Schulformen des SBZ, dem Beruflichen Gymnasium oder der Fachoberschule, ihren Abschluss machen und resümieren, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Damit wären sie Teil der insgesamt 1200 Schüler, die derzeit von gut 105 Lehrern an den zwei Schulstandorten in der Straße der Genossenschaften sowie an der Morgenröte unterrichtet werden.

Anschließend erhielten die Interessierten die Möglichkeit zu einem Einführungsvortrag in die beiden Schulformen. Während sich die Fachoberschule an der Fachrichtung Technik, Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit und Soziales orientiert, ist das Berufliche Gymnasium auf die Fachrichtungen Metalltechnik und Wirtschaft spezialisiert. „Das bedeutet jedoch nicht, dass die Schüler einen Beruf erlernen, sondern lediglich ein Berufsfeld als Unterrichtsfach haben“, erklärt Matthias Wiegleb und verweist zudem auf absolut gleiche Abiturprüfungen wie beispielsweise am Herder- oder Humboldt-Gymnasium, nur eben zusätzlich mit einer Spezialisierung.

Des Weiteren bestand die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Fachbereiche zu informieren. Die Räume in den drei Häusern widmeten sich beispielsweise den Sprachen Englisch, Russisch und Französisch sowie Deutsch, Geschichte, Mathematik, Biologie, Physik, Berufliche Informatik und Technik. Letzteres betreute Thomas Löhr, der unter anderem an praktischen Beispielen die 3D-Drucktechnik vorführte.