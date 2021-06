Beschäftigte der Lebenshilfe in Nordhausen zeigen ihre neuen Ideen

Nordhausen. Werkstattladen beendet seine Corona-Zwangspause.

Der Werkstattladen der Lebenshilfe hat wieder geöffnet, berichtet Anja Steuding von der Nordthüringer Werkstätten gGmbH. Nicht nur die Südharzer Natur öffne sich in leuchtender Vielfalt, meint Anja Steuding. „Es öffnen sich auch die Ladentüren der Lebenshilfe hier in Nordhausen wieder.“ Während des langen Lockdowns in der Corona-Pandemie waren die Beschäftigten sehr fleißig. Im Kreativ-Bereich entstanden neue Ideen, die im Werkstattladen nun wieder angeboten werden können. Hinter der Steinmühle ist der Laden von Montag bis Freitag in der Zeit von 8. bis 15.30 Uhr sowie im Magnet-Center montags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.