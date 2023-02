Die frühere Tabakfabrik Kneiff in der Gerhart-Hauptmann-Straße, die viele Jahre das Nordhäuser Finanzamt beherbergte, ist an ein Immobilienunternehmen aus Pullach verkauft worden. Dort soll ein Projekt mit Betreutem Wohnen entstehen.

Betreutes Wohnen in der früheren Tabakfabrik in Nordhausen

Nordhausen. Bauherr Palladin Immobilien will Gebäude in der Gerhart Hauptmann-Straße komplett umbauen. Der Bauantrag ist gestellt.

In das zuletzt leerstehende Gebäude der ehemaligen Kautabakfabrik Kneiff, das nach der Wende viele Jahre auch als Nordhäuser Finanzamt diente, wird bald neues Leben einziehen. „Wir wollen eine Kernsanierung des früheren Produktionsgebäudes vornehmen, um dort ein Projekt mit betreutem Wohnen zu etablieren und haben auch schon den Bauantrag eingereicht“, berichtet Stefan Ziegler von der Palladin Immobilien GmbH aus Pullach, die das Grundstück an der Gerhardt-Hauptmann-Straße von Investor Eckehard Ficht erworben hat.

„Wir planen dort Plätze für Wohngruppen, Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen sowie eine Tagespflege“, so der Projektentwickler weiter. Die jetzigen Büroräume könnten dafür nicht genutzt werden, so dass das Gebäude komplett ausgehöhlt werden müsse. „Sobald die Baugenehmigung vorliegt, können wir uns auf die Suche nach Handwerksbetrieben machen, um mit dem Umbau zu starten“, blickt Stefan Ziegler voraus. Er rechne mit einer zweijährigen Bauzeit, so dass die ersten Bewohner frühestens im Jahr 2025 einziehen könnten.

Beim Namen der Betreibergesellschaft des Wohnprojektes hält sich Ziegler bedeckt. Investor Eckehard Ficht hatte aber schon vor Wochen die Advita Pflegedienst GmbH aus Berlin ins Spiel gebracht.

Zum Grundstück gehören noch zwei weitere Gebäude: der ehemalige Verwaltungssitz der Kautabakfabrik direkt an der Straße, wo die Berufsschule IWK beheimatet ist, und das frühere Sozialgebäude mit dem Thüringer Landesbetrieb für Arbeitsschutz. Dort verändere sich nichts, sagt Ziegler.

Die Kautabakfabrik Carl Kneiff hatte dort ab 1894 bis zu ihrer Enteignung 1946 ihr Domizil. Anschließend produzierte der VEB Nortak dort Zigaretten, in der späten DDR-Phase war dort die Westmarken-Produktion beheimatet.