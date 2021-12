Bewerbungen für Nordhäuser Grafikpreis erbeten

Nordhausen. Bis zum 20. März kommenden Jahres können Künstler ihre Arbeiten im Kunsthaus Meyenburg einreichen.

Die Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung verleiht im Jahr 2022 zum 12. Mal den mit 1500 Euro dotierten Nordhäuser Grafikpreis. Bewerbungen können bis zum 20. März des kommenden Jahres im Nordhäuser Kunsthaus eingereicht werden. Das kündigte jetzt die Kunsthausleiterin und Stiftungs-Vorsitzende Susanne Hinsching an. Die Preisverleihung findet am 22. Mai 2022 um 11 Uhr im Rahmen der Sonderausstellung im Kunsthaus Meyenburg statt.

Die Ausstellung präsentiert die von der Fachjury ausgewählten Werke der 15 für den Preis nominierten Künstler vom 22. Mai bis zum 2. Juli im Kunsthaus Meyenburg. Gleichzeitig werden der von der Kreissparkasse Nordhausen mit 1000 Euro dotierte Förderpreis sowie der Publikumspreis in Höhe von 500 Euro vergeben, der vom Kunsthaus-Förderverein gesponsert wird.

Am Wettbewerb können sich alle Künstler beteiligen, die im Bereich künstlerische Grafik arbeiten, in Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Sachsen leben oder in einer engeren Beziehung zu Nordhausen stehen. Für die Vorauswahl werden die Bewerber gebeten, bis 20. März 2022 die Bewerbungsunterlagen und eine CD mit fünf Bildern ihrer Werke als Jpg-Datei einzureichen oder Bilddateien per E-Mail zu senden an: kunsthaus@nordhausen.de.