Bilder und Geschichten zur Corona-Krise

Das Nordhäuser Familienzentrum hat einen Mal- und Schreibwettbewerb zur Corona-Krise gestartet. Kinder bis neun Jahre sind aufgerufen, eigene Bilder einzureichen, Ältere können sich mit selbst verfassten Geschichten beteiligen. Einsendeschluss ist der 31. August. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Viele Kinder verzichten auf Besuche ihrer Großeltern, Treffen mit Freunden oder darauf, draußen zu spielen“, weiß Vivian Grabe, die Leiterin des Familienzentrums. Sie und ihre Kollegin interessiert, welche Gedanken und Gefühle bei ihnen damit einhergehen. In Worten und Bildern solle der Krise Ausdruck verliehen, sollen soziale Einschränkungen greifbar gemacht werden. Die Kinder und Jugendlichen sollen Gelegenheit bekommen, sich mitzuteilen, die Krise zu verarbeiten.

Eine unabhängige Jury wählt laut Familienzentrum aus allen Einsendungen zwei Geschichten und zwei Bilder aus, um diese zu prämieren. Das Familienzentrum freue sich auf kreative Ideen.

Einsendung per Post an: Familienzentrum Nordhausen, Alexander-Puschkin-Straße 28, 99374 Nordhausen, per E-Mail an: familienzentrum-nordhausen@jugendsozialwerk.de