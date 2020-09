Bleicherode bekommt neue Homepage

Nach zehn Jahren bekommt Bleicherode eine neue Homepage. In etwa vier Wochen soll sie freigeschaltet werden. „Technologisch ist sie so weit, dass man sie füllen kann“, informierte Tom Landsiedel von der beauftragten Nordhäuser Werbeagentur am Donnerstagabend die Landgemeinderäte.

Neben der Stadt Bleicherode und ihren bisherigen Ortsteilen werden nun sämtliche Ortschaften der im Juli 2019 gegründeten Landgemeinde auf der Internetseite vorgestellt. Neu ist auch ein Veranstaltungskalender. Nächstes Frühjahr soll zudem das angekündigte Ratsinformationssystem eingegliedert werden.

Die Internetseite ist barrierearm gestaltet: Sehbehinderte können Schriftgrößen verändern, ebenso den Kontrast. Eine tatsächlich barrierefreie Seite leistet sich die Landgemeinde nicht: „Das hätte das Erstellen einer zweiten Website erfordert“, so Landsiedel.

Die Landgemeinde will in Sachen Digitalisierung der Verwaltung eine Vorreiterrolle einnehmen, nimmt deshalb an einem landesweiten Pilotprojekt teil. Der Landgemeinderat beschloss einstimmig die Anschaffung eines entsprechenden Dokumentenmanagementsystems für rund 52.000 Euro, das Mitte 2021 startbereit sein soll. Außerdem gab er grünes Licht für den Erwerb eines 85 Euro teuren Anteils an der Kommunalen Informationsverarbeitung Thüringen GmbH. Dieser Dienstleister gewähre seinen Gesellschaftern eine bevorzugte Behandlung bei Problemen sowie bessere Konditionen bei Inhouse-Schulungen, erklärte Hauptamtsleiter Roy Becker. Eine Nachschuss- oder Verlustübernahmepflicht indes gehe mit dem Gesellschafterstatus nicht einher.