Bleicherode. Der frühere Aldi an der Heerwegkreuzung steht nach Jahren nicht mehr leer.

Bleicherode hat weiteren Baumarkt

In den früheren Bleicheröder Aldi-Markt zieht wieder Leben ein: Am 2. März eröffnet auf den 700 Quadratmetern ein Sonderpreis-Baumarkt. Mitarbeiter wie die Vize-Filialleiterin Anja Wottke waren schon Wochen zuvor mit dem Einräumen beschäftigt. Auch dank Schrauben in zahllosen Größen umfasst das Portfolio rund 75.000 verschiedene Produkte, erklärt Dirk Schwedhelm, der Franchisenehmer aus Duderstadt. Sein Team umfasst vier festangestellte Vollzeit- und eine Teilzeitkraft. Nach Schwedhelms Worten waren rund 400.000 Euro nötig, um den Markt zu eröffnen: „Es gibt keine Kommissionsware, keine Mietregale.“ Hinter den Vollzeitkräften liegt außerdem eine dreiwöchige Schulung.