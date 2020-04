Borbe neue Vizepräsidentin an Nordhäuser Hochschule

Professorin Cordula Borbe ist neue Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Nordhäuser Hochschule. Die diplomierte Sozialpädagogin tritt die Nachfolge von Professor Helmut Tilp an, dessen Amtszeit abgelaufen ist. Die Professorin für Soziale Arbeit hatte in Nordhausen zuvor dreieinhalb Jahre lang das Studiendekanat des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften inne. „Daher bin ich mit den Prozessen und Abläufen an der Hochschule gut vertraut“, sagt sie. „Ich habe so einige Ideen und Visionen, wohin sich die Hochschule entwickeln soll“, betont Borbe. Gerade auf dem digitalen Sektor könne die Lehre optimiert werden, nennt sie ein Beispiel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine mit gegenseitiger Akzeptanz gelebte Vielfalt. „Und ich möchte die Aufgabe auch deshalb angehen, weil die Hochschule bisher von vier Männern geführt wurde“, fügt sie verschmitzt hinzu. Ihre Lehrtätigkeit wird ab sofort die Hälfte ihrer Arbeitszeit ausmachen, die andere Hälfte füllt ihre neue Aufgabe.