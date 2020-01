Ein Gebäude in einem Nordhäuser Hinterhof ist am frühen Samstagmorgen in Brand geraten.

Nordhausen. Bei einem Brand in Nordhausen ist in der Nacht ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro entstanden.

Brand in Nordhäuser Gebäude – Bewohner des Nachbarhauses werden evakuiert

Ein Gebäude in einem Nordhäuser Hinterhof in der Hesseröder Straße ist am frühen Samstagmorgen in Brand geraten.

Gegen 4.45 Uhr hätten Anwohner das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen, teilt die Polizei mit.

Das Gebäude war nicht bewohnt. Aus dem direkt angrenzendem Wohnhaus wurden vorsorglich zehn Personen evakuiert. Zu deren Unterbringung stellten die Stadtwerke Nordhausen einen Bus zur Verfügung.

Dank des Einsatzes der Nordhäuser Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Gegenwärtig kann der durch den Brand entstandene Sachschaden auf mindestens 25.000 Euro geschätzt werden.

Zur Brandursache ermittelt die Nordhäuser Kriminalpolizei gegenwärtig in alle Richtungen. Verletzt wurde niemand.

Brand in unbewohntem Gebäude - Nachbarhaus wird evakuiert Brand in der Hesseröder Straße/ Ecke Bochumer Straße in Nordhausen. Foto: Silvio Dietzel

Nach ersten Informationen der Feuerwehr ist das Feuer circa gegen 4:45 Uhr entdeckt worden. Foto: Silvio Dietzel

Vorsorglich wurden zehn Anwohner eines angrenzenden Wohnhauses evakuiert. Foto: Silvio Dietzel

Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde ein Bus für die Unterbringung der Anwohner bereitgestellt. Foto: Silvio Dietzel

Das Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen war, war unbewohnt. Foto: Silvio Dietzel

Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Foto: Silvio Dietzel

Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Foto: Silvio Dietzel

