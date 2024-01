Brennende Gartenlaube im Kreis Nordhausen

Bleicherode Was derzeit von dem Feuer in einer Gartenlaube im Landkreis Nordhausen bekannt ist.

Gegen 15.30 Uhr meldeten Anwohner der Angerbergstraße in Bleicherode am Sonntag Qualm aus einem Gartenhaus. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehren aus Bleicherode, Obergebra und Elende. Nach Ankunft der Rettungskräfte konnte das Feuer zügig unter Kontrolle und abgelöscht werden, so Einsatzleiter Marcel Steinicke von der Bleicheröder Feuerwehr. Die Brandursache in dem seit mehreren Jahren unbewohnten Gebäude ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.