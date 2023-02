Bürgermeisterwahl in Heringen: Stichwahl zwischen Echtermeyer und Marquardt

Heringen. Nach der Wahl ist vor der Wahl: Weil am heutigen Sonntag keiner der drei Kandidaten für das Spitzenamt in der Landgemeinde Heringen mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen bekam, sollen die Bürger am 12. März erneut zur Wahlurne gehen.

Wer Maik Schröter (CDU) als künftiger Bürgermeister der Landgemeinde nachfolgt, ist am Abend des heutigen Wahlsonntags noch offen. Denn keiner der drei Kandidaten Mathias Echtermeyer (Bürgerbund Goldene Aue), Matthias Marquardt (Linke) und Frank Steiner (parteilos) konnte mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen.

Das beste Ergebnis holte Echtermeyer mit 39,0 Prozent ein. Er wird zur Stichwahl am 12. März gegen Marquardt antreten, der sich über ein 34,2-Prozent-Ergebnis freuen kann. Frank Steiner bekam 26,8 Prozent der Stimmen.

Erwartungsgemäß sind die Wohnorte der Kandidaten auch deren Hochburgen: Das beste Ergebnis überhaupt bekam Echtermeyer mit 78,4 Prozent in Windehausen, Steiner holte 60,9 Prozent in Uthleben, Marquardt 51,2 Prozent in Heringen.

Ingesamt waren in der Landgemeinde mit ihren fünf Ortsteilen 3976 Wahlberechtigte zum Gang an die Wahlurne aufgerufen. 441 davon machten von der Möglichkeit einer Briefwahl Gebrauch. Die Wahlbeteiligung wird mit insgesamt 55,8 Prozent beziffert. Allerdings ist die Spannbreite groß: In Heringen ging nur etwa jeder Dritte wählen (36,1 Prozent), in Windehausen indes liegt die Quote fast doppelz so hoch (66,9 Prozent).

Genannte Wahlergebnisse sind vorläufige.