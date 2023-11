Busreisende im Kreis Nordhausen aufgepasst: Haltestellen in Harz-Ort können nicht bedient werden

In der kommenden Woche können in Neustadt nicht alle Haltestellen angefahren werden. (Symbolfoto)

Neustadt. Zu Behinderung im Busverkehr kommt es im Luftkurort Neustadt/Harz im Landkreis Nordhausen. Welche Auswirkungen die Bauarbeiten haben:

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vom 13. bis voraussichtlich 17. November zu Behinderungen auf den Regionalbuslinien 23 und 231. „In diesem Zeitraum können die Haltestellen in Neustadt an der Lungenklinik, am Kurpark und am Waldbad nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatz die Haltestelle am Wendeplatz zu nutzen“, informiert Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Verkehrsbetrieben.

Nähere Informationen gibt es auch unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de. Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter unter der Rufnummer 03631 / 62 91 70. Die Verkehrsbetriebe Nordhausen bitten ihre Fahrgäste um Verständnis.