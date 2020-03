Busse und Straßenbahnen in Nordhausen rollen seltener

Änderungen gibt es im Zuge der Corona-Pandemie im Bus- und Straßenbahnverkehr: Die Nordhäuser Straßenbahnlinien 1 und 2 verkehren Montag bis Sonntag nur noch im 30-Minuten-Takt; die Linie 10 bleibt von den Änderungen unberührt. Die Busse verkehren laut Nordhäuser Stadtwerken grundsätzlich wie an Ferientagen, die Stadtbus-Linie A wird allerdings Montag bis Freitag nur im 30-Minuten-Takt bedient. Weitere Fahrplanauskünfte gibt es unter Telefon: 03631/639-215 oder 03631/ 639216.

Fahrscheine für Busse und Bahnen in Nordhausen können ab sofort bestellt werden, und zwar Montag bis Freitag in den regulären Geschäftszeiten der Verkehrsbetriebe unter Telefon: 03631 / 639-0 oder per E-Mail: info@stadtwerke-nordhausen-gmbh.de. Der Mindestbestellwert liegt bei zehn Euro, der Postversand erfolgt kostenfrei.

Bus- und Straßenbahnfahrer dürfen angesichts der Corona-Pandemie keine Fahrscheine mehr verkaufen. Die Fahrscheinagenturen in verschiedenen Geschäften seien indes weiter geöffnet, allerdings teilweise zu kürzeren Zeiten als regulär, teilten die Nordhäuser Stadtwerke mit. Die stationären und mobilen Fahrscheinautomaten in den Haltestellen und Straßenbahnen stünden für den Fahrscheinkauf auch zur Verfügung.