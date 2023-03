Buxtehude in Bleicherode: Seltene Kantate erklingt in St.-Marien-Kirche

Bleicherode. Balsam für die Seele: Die Bleicheröder Kantorin Margarita Yeromina will mit einem besonderen Projekt Musik der Barockzeit mit geistlichen Texten und Gebeten verbinden.

„Dein edles Herz“ – die sehr selten gespielte Barock-Kantate von Dieterich Buxtehude wird am kommenden Sonntag, 2. April, um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Bleicherode aufgeführt.

Die Kantorei St. Marien und ein Streichensemble sind dabei zu hören, wie Regina Englert, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises Südharz, berichtet. Margarita Yeromina moderiert den Abend und übernimmt die musikalische Leitung dieses außergewöhnlichen Projektes. Aufgefunden hat die Kantorin das Notenmaterial in den Archiven der Kirchengemeinde Bleicherode.

„Die Form der Aufführung des Werkes entspricht den Abendmusiken, einer der ersten Formen öffentlicher Konzerte in der Kirche“ erklärt Yeromina. So sei die Musik in der Zeit des jungen Johann Sebastian Bach in der großen Lübecker Kirche St. Marien aufgeführt worden.

Die Kantate erklingt im Wechsel mit geistlichen Texten und Gebeten. „Jeder ist eingeladen, das Wort mit der Musik in seiner Seele zu vereinen und sich in die Atmosphäre der Barockmusik in der Passionszeit zu versetzen“, lädt die Kantorin ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird herzlich gebeten.