CDU setzt sich für Nordhausen als Oberzentrum ein

Nordhausen. Kreistagsfraktion der Christdemokraten gibt Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan ab. CDU begrüßt die Aufnahme von Harztor als Grundzentrum.

Die CDU-Fraktion des Nordhäuser Kreistags hat am Freitag eine Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungsplans beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur abgegeben, die ein „Oberzentrum Nordhausen“ und ein „Grundzentrum Harztor“ einfordert.

Im Gesetzentwurf ist die Stadt Nordhausen nach wie vor als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums ausgewiesen. Aus Sicht von CDU-Fraktionschef René Fullmann punktet die Stadt Nordhausen im Gegensatz zu den angeführten Städten Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof und Schleusingen mit allen Voraussetzungen eines Oberzentrums. „Die oberzentrale Bedeutung Nordhausens ergibt sich aus der innovativen Wirtschaftsstruktur, umfassenden Bildungsstruktur, angefangen bei Grundschulen, Regel- und Förderschulen über Gymnasien und Berufsschulen bis hin zur Hochschule“, so Fullmann. Auch kulturell und touristisch habe Nordhausen einiges zu bieten.

Die Chance nicht verstreichen lassen

„Alles in allem erfüllt die Stadt Nordhausen mindestens die gleichen Kriterien wie die neu aufgenommen Zentren in West- und Südthüringen hinsichtlich der Ausübung hochwertiger Funktionen der Daseinsvorsorge. Sie kann die gesamte nördliche Region Thüringens stärken. Diese Chance dürfen wir nicht verstreichen lassen“, so Fullmann.

Die CDU-Fraktion begrüßt ausdrücklich die Aufnahme der Gemeinde Harztor als künftiges Grundzentrum im Landesentwicklungsplan. Neben der Mindesteinwohnergröße von 6000 bezogen auf das Jahr 2035 habe die Landgemeinde spätestens mit den Eingemeindungen der ehemaligen Gemeinden Harzungen, Herrmannsacker und Neustadt im Jahr 2018 die Funktionen der Daseinsvorsorge mit überörtlicher Bedeutung erfüllt.