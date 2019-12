Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Chefarzt spricht über die Bauchspeicheldrüse

Schmerzhaft und gefährlich: Was tun bei gut- und bösartigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse? Beantworten will diese Frage ein Vortrag im Südharz-Klinikum mit Dr. Johann Hinnerk Gebhardt, Chefarzt der für Allgemein- und Viszeralchirurgie, an diesem Mittwoch um 17 Uhr in der Kantine des Krankenhauses.

Die Bauchspeicheldrüse ist mit einem Gewicht von rund 130 bis 150 Gramm ein recht kleines Organ im Oberbauch. Sie ist jedoch von größter Bedeutung für den Stoffwechsel. Sie reguliert den Blutzuckerspiegel, und produziert lebensnotwendige Enzyme für die Verdauung. Wenn sie ausfällt oder nur eingeschränkt funktioniert, kann es zu lebensgefährlichen Erkrankungen kommen. Schmerzen im Oberbauch, die sich gürtel- oder bandartig bis hin in den Rücken ausbreiten, Übelkeit, Völlegefühl, Gewichtsabnahme und Gelbfärbung der Haut sind häufige Symptome. Ursache sind überwiegend Komplikationen des Gallensteinleidens, übermäßiger Alkoholgenuss, Virusinfektionen und Tumore.

Für diese Erkrankungen gilt, dass die Behandlung eine Domäne der interdisziplinären Zusammenarbeit ist. Sollte eine nicht operative Behandlung versagen, kann jederzeit operiert werden. Im Südharz-Klinikum liegt mit seinem zertifizierten interdisziplinären Pankreas-Zentrum eine Expertise auf diesem Gebiet vor. „Leider sehen wir zunehmend Erkrankungen in diesem Bereich“, sagt Chefarzt Gebhardt, der in seinem Vortrag auf die Funktion der Bauchspeicheldrüse eingeht und Ursachen, Symptome, Diagnosemöglichkeiten sowie entsprechend einzuleitende Therapien ausführlich erläutert.