Christoph Hein liest in der Nordhäuser Stadtbibliothek

Christoph Hein, hier bei der Erfurter Herbstlese 2018, kommt am Donnerstag in die Nordhäuser Stadtbibliothek.

Nordhausen. Der bekannte deutsche Autor stellt am 8. Juni sein neues Werk vor. „Unterm Staub der Zeit“ spielt in den Jahren des Mauerbaus.

Christoph Hein gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der Gegenwart. Am Donnerstag gastiert er um 19.30 Uhr in der Nordhäuser Stadtbibliothek. Mit seinem in diesem Frühjahr erschienen Roman „Unterm Staub der Zeit, Roman einer Jugend im Schatten des Mauerbaus“ nimmt er wieder ein autobiografisches Thema auf. Seine Kunst besteht darin, mit der Beschreibung eines Einzelschicksals die großen historischen Ereignisse und Zusammenhänge der deutschen Geschichte zu beleuchten.

Der 14-jährige Daniel kommt 1958 aus seiner ostdeutschen Heimatstadt, wo ihm als Pfarrerssohn das Abitur verwehrt wird, nach (West-)Berlin. Er zieht in ein Schülerheim in Grunewald und lebt sich in der neuen Umgebung rasch ein. Mit seinen Zimmergenossen – die alle aus der DDR stammen – drückt er nicht nur die Schulbank, sondern sie erkunden gemeinsam die Stadt: Als Zeitungsverkäufer ziehen sie durch die Kneipen. Sie erleben den Erweckungsprediger Billy Graham, der die Massen im Tiergarten in Verzückung versetzt, und Bill Haley, der den Sportpalast zum Kochen bringt. Und plötzlich geschieht das Unvorstellbare. Über Nacht trennt eine unüberwindbare Mauer Berlin und ganz Deutschland.