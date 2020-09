Chrysanthemen und Rehrücken zum 100. Geburtstag in Heringen

Zu Erna Schunkes 100. Geburtstag scheint im Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes in Heringen am Jubiläumstag wieder eine schöne Normalität eingekehrt zu sein. Ein Kinderchor aus der Heringer Kita gibt ein Geburtstagsständchen. Der Ortschaftsbürgermeister Roman Arendt (SPD/FW-PL) überreicht Blumen. Erna Schunke ist von den Festlichkeiten sichtlich berührt und freut sich gemeinsam mit Siegrid Lauer, die ihren 80. Geburtstag feiert, und den anderen Heimbewohnern über diesen Tag. Dabei schwelgt sie auch in vergangenen Erinnerungen: „Gelebt habe ich sehr lange in Sollstedt, dort kümmerten mein Mann Wilhelm und ich uns um eine große Obstplantage mit Kirschen, Äpfeln und Zwetschen.“ Die Plantage sei auch ein Teil ihres Geheimnisses für ein gesundes Leben. „Viel Bewegung und viel Arbeit haben mich immer fit gehalten.“

