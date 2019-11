Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Con Fermezza fährt zum Bundeswettbewerb

Neun Laienorchester und -ensembles aus ganz Thüringen und ein Gastorchester aus Leipzig musizierten am Samstag beim 8. Landesorchesterwettbewerb in Sondershausen um die Wette. Davon erreichten fünf Ensembles eine Weiterleitung zum 10. Deutschen Orchesterwettbewerb, der im Mai 2020 in Bonn stattfinden wird. Ausgewählt für Thüringen sind das Jugendstreichorchester Sondershausen, der Handglockenchor Gotha, das Gitarrenensemble Con Fermezza aus Nordhausen und das Jugend-Gitarrenensemble der Musikschule Erfurt. Insgesamt waren rund 300 Laienmusiker aus den Bereichen der sinfonischen Musik, der Zupfmusik und in besonderer Besetzung angereist, um im Sondershäuser Schloss ihr Können unter Beweis zu stellen. Insbesondere Kinder und Jugendliche waren zahlreich vertreten und nahmen an den Vorspielen der anderen Ensembles und den Beratungsgesprächen der Fachjurys teil. Das Preisträgerkonzert mit der Vergabe der Sonderpreise findet am 2. Mai, 16 Uhr, im Achteckhaus statt. Der Eintritt ist frei. Der Wettbewerb ist ein Projekt des Landesmusikrates Thüringen in Kooperation mit den Landesmusikräten Sachsen-Anhalt und Sachsen.