Unbekannte sind in Container in Nordhausen eingebrochen. (Symbolbild)

Nordhausen. Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Containern in Nordhausen verschafft. Es wurden Gegenstände im Wert von 700 Euro gestohlen.

Container in Nordhausen aufgebrochen

Am zurückliegenden Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in mehrere Container, die auf dem Gelände eines Möbelhauses im Uthleber Weg in Nordhausen stehen.

Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter die Schlösser aufgebrochen und sind so in die Container gelangt. Mit einem E-Fahrrad, einem Rasenmäher und zwei Teppichen im Wert von mindestens 700 Euro konnten die Unbekannten entkommen.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

