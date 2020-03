Die Corona-Abstrichstelle in der Wiedigsburgklause in Nordhausen hat am Mittwoch ihren Betrieb aufgenommen.

Corona-Abstrichstelle in Nordhausen nimmt ihren Betrieb auf

Die geplante Corona-Abstrichstelle in der Wiedigsburgklause (wir berichteten) hat am Mittwoch ihren Betrieb aufgenommen. Das hat jetzt das Landratamt mitgeteilt und gibt nochmals den wichtigen Hinweis: Die Abstrichstelle darf nicht ohne vorherige Terminvereinbarung über den Hausarzt aufgesucht werden. Zudem rät das Gesundheitsamt, dass sich jeder Landkreisbewohner, der sich in den letzten 14 Tagen in Risikoregionen aufgehalten und Erkältungssymptome entwickelt hat, telefonisch bei seinem behandelndem Arzt meldet. Dieser entscheidet, ob ein Abstrich erforderlich ist und vereinbart einen Termin. Der Zugang zur Corona-Abstrichstelle erfolgt von außen direkt in der Wiedigsburgklause auf der rechten Seite der Wiedigsburghalle.