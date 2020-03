Corona-Krise im Südharz: Polizeianzeigen im Internet

Aufgrund der Corona-Epidemie werden weitere Veranstaltungen abgesagt. Hier eine Übersicht der aktuellsten Absagen für den Landkreis Nordhausen. Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie finden Sie auch in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Anzeige per E-Mail erstatten

Um den persönlichen Kontakt einzuschränken, bietet die Nordthüringer Polizei die elektronische Aufnahme von Anzeigen an. Die für den Landkreis Nordhausen zuständige Dienststelle ist zu erreichen unter Tel.: 03631/960 oder per E-Mail an lpi-id.nordhausen@polizei.thueringen.

Kinder-Kirchenladen nimmt Auszeit

Ab sofort werden alle Gruppen des Kinder-Kirchenladens in der Nordhäuser Blasiigemeinde ausgesetzt. Gleiches gilt laut Gemeindepädagoge Frank Tuschy für die freitags stattfindenden Aktionstage. Die Vorbereitungen auf das Handwerkercamp in den Sommerferien laufen weiter.

Vorerst kein Schwimmtraining in Walkenried

Zum Schutz vor weiteren Coronaerkrankungen hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft das Schwimmtraining in Walkenried bis zum Ende der Osterferien abgesagt. Die mögliche Wiederaufnahme am 22. April wird in den Ferien entschieden.

Kundenservice und Online-Shop von Möbelhaus bleiben bestehen

Der Einrichtungsdiscounter Poco schließt alle 125 Einrichtungshäuser in Deutschland, so auch das in Nordhausen. Der Online-Shop und der Kunden-Servicecenter würden aber weitergeführt, teilt Poco mit.

Girls-Day bei der Polizei abgesagt

Einblicke in die Arbeit der Polizei wollte die Nordhäuser Inspektion jungen Mädchen geben. Aufgrund des Coronavirus wird der für den 26. März geplante Girls-Day jedoch abgesagt.

Sitzung der Seniorenvertretung fällt aus

Die für den 25. März geplante Seniorenvertretungssitzung der Stadt Nordhausen wird aus Infektionsschutzgründen abgesagt, heißt es aus dem Rathaus.

Energieberatung nur noch telefonisch

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale findet zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus ab sofort nur noch telefonisch statt unter 0800/8 09 80 24 00.

Werthers Schützen vertagen Festtag

Das für den 23. Mai geplante Schützenfest des SV Werther muss verschoben werden. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekanntgeben, so der Vorstand.