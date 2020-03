Corona-Krise im Südharz: Wahlkreisbüro geschlossen und Chor ohne Probenzeit

Das öffentliche Leben wird durch die Corona-Pandemie weiter eingeschränkt. Hier sind die neuesten Meldungen zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wahlkreisbüro hält Kontakt digital

Das Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Katja Mitteldorf in Nordhausen ist vorerst für den Besucherverkehr geschlossen, teilt Die Linke mit. Dennoch seien Mitarbeiter bei Fragen und Anliegen für Bürger da. Zu erreichen ist das Büro unter Telefon: 03631/6 51 27 71 montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr oder per E-Mail an wahlkreisbuero@katja-mitteldorf.de sowie über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter.

Konzertchor setzt Proben aus

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Probenarbeit des Nordhäuser Konzertchores aus, die seit der Schulschließung ruht. „Aus diesem Grund müssen leider alle geplanten Konzerte im Frühling ausfallen“, heißt es aus dem Chor. Sobald die Situation es wieder zulasse, würden die Proben wieder aufgenommen.

Krankenkasse berät weiter telefonisch

Die Krankenkasse IKK Classic schließt ihr Servicecenter in Nordhausen. Die Berater sind aber wochentags immer von 8 Uhr bis 18 Uhr unter Telefon: 03605/579 492 210 oder per Mail an info@ikk-classic.de erreichbar, teilt die Kasse mit.

Netzwerktreffen findet nicht statt

Das für Mittwoch, 1. April, geplante Treffen des Netzwerkes zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Nordhausen findet nicht statt. Grund sind die Schutzmaßnahmen vor Corona.