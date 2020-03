Corona-Krise und Spargel-Saison: Erntehelfer werden wohl Mangelware in Windehausen

Noch strecken sie nicht die Köpfe aus dem Boden. Allerdings dauert es nicht mehr lange, bis der Spargel auch in der Goldenen Aue gestochen werden will. Wer sich jedoch diese Saison den Rücken für das Edelgemüse krumm macht, um auf dem Feld der einzigen Spargelbauern im Landkreis zu ernten, steht noch nicht fest. Denn auch die Windehäuser Agrarproduktion Zorgeland hat noch keine Rückmeldung der osteuropäischen Erntehelfer erhalten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Zorgeland-Geschäftsführer Jens Bauersfeld vermutet, dass die vier avisierten Rumänen aufgrund der derzeit geschlossen Grenzen wegen der Corona-Krise höchstwahrscheinlich nicht zu Beginn der Erntesaison eintreffen werden. „Hinzu kommt das Problem, dass die Rumänen durch mehrere Länder müssen, um nach Deutschland zu kommen. Das macht es nochmal komplizierter, ebenso wie deren Rückreise. Da werden es sich einige wohl eher überlegen, ein Jahr auf die Einnahmen durch das Spargelstechen zu verzichten.“

Ausfall zunächst mit eigenen Mitarbeitern kompensieren

Von daher werde das Windehäuser Landwirtschaftsunternehmen versuchen, den Erntehelferausfall zunächst einmal mit eigenen Mitarbeitern zu kompensieren. Jedoch würden diese dann an anderen Stellen fehlen. Doch sei das laut Bauersfeld derzeit nicht ganz so dramatisch, da momentan auf dem Feld nicht allzu viel los sei, außer Pflanzenschutzmaßnahmen.

Bestellarbeiten werden zu dem Zeitpunkt, wenn es mit dem Spargel losgehe, durch sein. „Darüber hinaus habe ich die Zusage einer Studentin, die gerne mitmachen möchte. Vielleicht läuft ja auch über die Schiene noch das ein oder andere“, so der Landwirt optimistisch. Skeptisch ist Bauersfeld gegenüber dem Vorschlag von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), Mitarbeiter, die wegen der Corona-Krise in der Gastronomie nichts mehr zu tun haben, in der Landwirtschaft einzusetzen. Da habe der Landwirt bereits eigene Erfahrungen gemacht. „Perspektivisch sehe ich keinen Gastronomen auf dem Windehäuser Feld Spargel stechen“

Zusätzlich zu den ausbleibenden Erntehelfern hat die Corona-Pandemie auch auf die Windehäuser Landwirte weitere Auswirkungen. So dürfen Betriebsfremde nicht mehr auf das Gelände, Hygiene-Maßnahmen wie das Desinfizieren und Händewaschen entsprechen dem derzeitigen Standard und Mitarbeiter sind mit reichlich Abstand auseinandergesetzt beziehungsweise in Gruppen aufgeteilt.

Erde ist zu feucht, um die Dämme zu formen

Als Beispiel führt Bauersfeld die zwei Kollegen auf, die die Pflanzenschutzspritze fahren. „Sie kommen gar nicht mehr miteinander in Kontakt, so dass wir im Fall der Fälle noch handlungsfähig sind.“

Aktuell haben die Landwirte gemäß dem alten Kinderlied „Im Märzen der Bauer die Rößlein anspannt“ gerade die erste Bodenbearbeitung auf dem Spargelfeld hinter sich und dabei festgestellt, dass die Erde noch zu feucht ist um die Dämme zu formen.

„Wird es die nächsten zwei Wochen trockener, kann man das in Angriff nehmen und dann kommt es eben wirklich auf die Temperatur an. Bleiben diese so wie sie jetzt sind, gehen weitere drei bis vier Wochen dahin. Sind durchgängig 15 bis 20 Grad Celsius, kann es schon Anfang April losgehen“, sagt Jens Bauersfeld, dessen Niederschlagsresümee nach dem vergangenen Hitzesommer, für die Goldene Aue ordentlich Regen bescheinigt. Doch sind die Bodenreserven noch nicht zu 100 Prozent wieder aufgefüllt sind.