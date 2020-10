Der Weg zur Erkenntnis führt an diesem Wattestäbchen nicht vorbei. Einmal reibt der Rettungsdienstsanitäter Mario von Nessen es dem Jungen vor ihm an die Rachenhinterwand, nach kurzem Luftholen ist der Nasengang dran. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In einem Plastikröhrchen wird dieser Abstrich in ein Erfurter Labor zur Untersuchung befördert. Das Ergebnis gibt es in etwa zwei, drei Tagen.

In einem Erfurter Labor werden die Tests untersucht, die Stefanie Schick vom Abstrichdienst Ostthüringen der Kassenärztlichen Vereinigung für den Versand vorbereitet. Im Bild hinten ihr Kollege André Zippel. Foto: Marco Kneise

Solche Corona-Tests wurden im Südharz seit Pandemiebeginn Mitte März schon mehr als 2500-mal gemacht, meist in der Zentralen Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung in der Wiedigsburgklause oder im Gesundheitsamt. Doch rund 300 Kontaktpersonen allein eines Infizierten: So etwas gab es im Landkreis Nordhausen bisher noch nicht.

Die Angst vor kaum noch nachvollziehbaren Infektionsketten lässt nach Bekanntwerden des Falls am Humboldt-Gymnasium die Mitarbeiter des Gesundheitsamts mit Dutzenden Kollegen aus anderen Landratsamtsbereichen einen wahren Kraftakt vollbringen: Alle Betroffenen werden verständigt. Was konkret bedeutet, dass Freitag, Samstag und Sonntag von früh bis kurz vor oder nach Mitternacht gearbeitet wurde.

Das Ergebnis hält Sven Meschkutat vom Gesundheitsamt am Montagmorgen in seinen Händen: Lange Listen mit Namen, hinter denen ein Testtermin steht. Im Fünf-Minuten-Takt werden Schüler und Eltern im Humboldt-Gymnasium zum Abstrich gebeten. Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung beginnen kurz vor 9 Uhr, wollen bis 18.20 Uhr durchhalten und so etwa zwei Drittel der 300 Kontaktpersonen testen. Bis Dienstagabend soll der andere Teil folgen.

Ein Team hat den Physikraum bezogen, das andere den Speisesaal. Vor dem Schuleingang ist ein Pavillon aufgebaut, unter dem sich dicke braune Postumschläge stapeln. Darin für jeden Einzelnen die „Anordnung zur Absonderung“, also zur 14-tägigen häuslichen Quarantäne.

Je zwei FFP-2-Masken bekam jede Kontaktperson im Testzentrum mit nach Hause. Denn diese schützen auch dort vor Ansteckung, wo Abstände nicht einzuhalten sind. Foto: Marco Kneise

Schon telefonisch wurden die Kinder, Eltern und Lehrer darüber informiert, auch deshalb dauerten die meisten Gespräche mindestens eine Viertelstunde, erklärt Meschkutat. Nun hat jeder schwarz auf weiß, dass er seine Zuhause nicht verlassen darf. Urlaubspläne sind durchkreuzt, manche fuhren notgedrungen am Freitag wieder aus Zürich, Cuxhaven oder Kiel zurück. Jule (15) erzählt von einer Geburtstagsfeier ohne sie, von durchkreuzten Treffen mit Freundinnen in den nächsten Tagen.

„Zum Glück haben wir einen großen Garten“, macht sich Marlene (12) Mut. Außerdem freue sie sich nun auf Brettspiele und Plätzchenbacken. Die Reise an den Rhein habe er storniert, erzählt ihr Vater. Jammern will er nicht darüber. Eher liegt ihm schon daran, die Informationen über die Schul-App und das Serviceportal des Landkreises zu loben. Und am Telefon seien die Mitarbeiter „sehr nett“ gewesen.

Eigentlich hätten die Kinder aber die Erholung vom stressigen Alltag gebraucht, denkt die Mutter eines Sechstklässlers an die vergangenen stressigen Wochen zurück, in denen im Unterricht viel aufgeholt werden sollte. Der gemeinsame Urlaub andernorts werde fehlen.

Selbst im Falle eines negativen Testergebnisses ist eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten, erklärt Sven Meschkutat vom Gesundheitsamt. „Die meisten erkranken zwischen dem fünften und achten Tage nach der Ansteckung. Danach nimmt die Wahrscheinlichkeit zwar ab, aber sie liegt nicht bei Null. Erst ab dem 15. Tag ist Covid-19 nicht mehr ansteckend.“

Der Test also bringt Erkenntnis, absolute Gewissheit aber noch nicht.

„Richtige Angst vor Corona habe ich nicht“, sagt Marlene. Einer Mutter zwei anderer Gymnasiasten geht es ähnlich. Und doch habe sie sich vorerst in freiwillige Quarantäne begeben und dafür auch Urlaub genommen.

Wie schwer das Zuhausebleiben werde? Wolf Johannes von Biela, Religionslehrer am Humboldt-Gymnasium, lächelt: „Da bin ich selbst gespannt. Zum Glück ist meine Frau nicht auch noch in Quarantäne.“ Am Sinn der Anordnungen und Maßnahmen zweifelt er nicht: „Gut, dass man sich so viel Mühe gibt. Lieber vorher als hinterher.“

Sven Meschkutat blickt nach vorn, denn er weiß: Nach den Ferien kann ein einziger Corona-Fall auch jede andere Schule zum Corona-Hotspot machen: „Ich hoffe, wir haben die nötige Zeit, um die Geschehnisse zu rekapitulieren und aufgrund der Erfahrungen die Prozesse zu optimieren.“ Die Nachricht von neuen Fällen am Abend macht seine Hoffnung zunichte.