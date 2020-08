Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona torpediert zwei Märkte in Bleicherode

Durch die Corona-Pandemie musste die Landgemeinde Bleicherode jetzt den Herbst- und den Gesundheitsmarkt im September absagen. Das teilte jüngst Bürgermeister Frank Rostek (CDU) mit. Demnach wird die Gemeinde allerdings weiterhin am Heimat-Shoppen in Bleicherode festhalten. Geplant ist diese Veranstaltung des Einzelhandels für 11. und 12. September. Rostek appellierte in diesem Zusammenhang noch einmal an alle Einwohner, die Corona-Regeln weiterhin einzuhalten.