Corona: Zeit zum Innehalten

Sechs Tage ohne Trubel in Einkaufszentren, ohne Musikschul- oder Sportvereinstermine der Töchter, ohne Kino- oder Schwimmbadbesuche – Hiddensee lockt. Ein Kurzurlaub Mitte März mit der Schwester. Daheim würde sich der Mann um die Kinder kümmern.

Erzwungene Ruhe und Einsamkeit

Die Tage vergingen: ohne Trubel in Einkaufszentren, ohne Musikschul- oder Sportvereinstermine der Töchter, ohne Kino- oder Schwimmbadbesuche. Und ohne Reise. Statt der ersehnten Ruhe und Einsamkeit auf dem Eiland für wenige Tage steuere ich wie ganz Deutschland auf eine erzwungene Ruhe über mehrere Wochen, wenn nicht Monate zu.

Die Corona-Krise legt das öffentliche Leben im Südharz lahm. Das Kino in Nordhausen beispielsweise ist dicht. Zurückbleibt statt Filmvorführungen nur der Wunsch des Betreibers, gesund zu bleiben. Foto: Peter Cott

Das Corona-Virus hat die Welt im Griff: Abstandsregeln, Kontaktsperren, mancherorts Ausgangssperren, Kursstürze an der Börse, Kurzarbeit – das sind die Schlagworte dieser Tage. Dazu Zahlen, die wieder und wieder erschaudern lassen. Stand gestern: mehr als 300.000 Infizierte und rund 13.000 Tote weltweit. Ich ahne, dass in den nächsten Tagen manches noch schlimmer kommt.

So schnell kam die Krise

Urlaub daheim. Lutz Seiler schreibt in der Wochenzeitung Die Zeit von der Insel: Wer allein und für sich sein wolle, fahre nach Hiddensee, und zwar im Winter. Dass ich in einer Februarausgabe blättere, merke ich erst jetzt, an diesem 18. März: Tag 2 nach der Sperrung der Ostseeinseln für Touristen. Allein auf der Insel sollen hier nur noch Einheimische sein, zu ansteckend ist Sars-CoV-2.

Wie weit weg sind die Tage Mitte Februar, als allein Wuhan und Webasto – die Namen der chinesischen Provinzhauptstadt und des bayerischen Automobilzulieferers – im Zusammenhang mit dem Corona-Virus fallen? 59.000 Infizierte auf dem chinesischem Festland, 500 weitere weltweit, davon 14 in Deutschland: Das Virus ist zwar Thema in den deutschen Nachrichten – eine „Corona-Krise“ aber gibt es noch nicht.

Erstmals in Kontakt mit Corona kam der Südharz wohl zum geplanten Tag der offenen Tür am Herder-Gymnasium. Der musste wegen eines Verdachtsfalls abgesagt werden. Foto: Christoph Keil

Klinikum erklärt, gut vorbereitet zu sein

Stattdessen Vorfreude auf meinen Urlaub. So ist es Ende Januar, als in Thüringen erste Verdachtsfälle auftreten und der Ärztliche Leiter des Rettungsdiensts im Landkreis erklärt, das Südharz-Klinikum gut auf eine Pandemie vorbereitet zu sehen.

So bleibt es Ende Februar, als das Herder-Gymnasium wegen eines Verdachtsfalls seinen Tag der offenen Tür abbläst. Als sich Anfang März der Corona-Krisenstab im Landkreis erstmals öffentlich vorstellt, habe ich einige Fragen an die Damen und Herren – nicht aber das Gefühl, dass das Virus und die Folgen meinen Alltag schon bald betreffen könnten.

Der Weg zum Urlaub in den eigenen vier Wänden

Selbst die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle im Südharz am 13. März und die kurz darauf verkündete landesweite Schulschließung ab 17. März ändern nichts an meinen Urlaubsplänen. Können die Kinder nicht in die Schule, fahren sie eben mit. Weshalb mich am 15. März jemand verdutzt fragt, ob ich denn noch „wegkomme“, verstehe ich nicht. Ich will nicht ins Ausland, gestrichene Flüge sind mir egal. Die Fähre nach Vitte nimmt nur niemanden mit Erkältungssymptomen mit. Hiddensee mit seiner klaren Luft und der Garantie auf Einsamkeit kann kein Risikogebiet sein.

TA-Reporterin Kristin Müller hat einen neuen Zeitvertreib gefunden: Lutz Seilers frischer Lesestoff. Foto: Suhrkamp / dpa

Zwei Tage später stehe ich statt am Ostseestrand vor den Regalen im Buchladen von Dietrich Rose, kaufe Lutz Seilers „Stern 111“. Auf dem Einband des Nachwenderomans ein Sonnenuntergang überm Streckmetallzaun, wie es ihn einst an der deutsch-deutschen Grenze gab. Damals, als die EU nicht weit hinter Hof, Göttingen, Wolfsburg und Lübeck zu Ende war.

Einschränkung sozialer Kontakte

Wieder sind die Staatsgrenzen dicht, Kontrollen ziehen Staus schon vergessener Dimension nach sich. Die Angst vor einem Virus, das etwa jeden 500. Infizierten sterben lässt, zwingt die Politik zu diesem Schritt. Eine Angst, die sich aus Statistiken speist. Es sind mehr als 7500 Infizierte in Deutschland, als das Robert-Koch-Institut das Gesundheitsrisiko am 17. März als „hoch“ einstuft. Ein Experte spricht von einer möglichen – und letztlich eingetretenen – Verdreifachung der Zahlen bis Ende der Woche.

Ich höre von der Befürchtung im Radio auf dem Weg zum Bau- und Gartenmarkt, um Holzlasur fürs Gartenhäuschen zu kaufen. Gut möglich, dass ich schon bald viel Zeit zuhause habe. Warum eigentlich dürfen diese Märkte weiter öffnen in einer Zeit, da soziale Kontakte so weit es geht zu minimieren sind?

Bitterschokolade gegen Klopapierverbrauch

Buchhändler Rose weiß an diesem 17. März, dass auch sein Geschäft ab Freitag geschlossen bleiben muss, ein Zettel am Eingang lässt innehalten: „Die Nordhäuser Bücherversorgung ist auch weiter gesichert“, lese ich, darunter die Internetadresse des Ladens. Er wird mehr denn je gegen Amazon kämpfen müssen.

Buchhändler, Floristen, Friseure, Kosmetiker, Gastronomen, Kulturschaffende: Sie alle sind im erzwungenen Standby-Modus, während die Verkäuferinnen in den Supermärkten kaum mit dem Nachfüllen der Regale hinterherkommen. Für einen Kuchen suche ich dort vorigen Freitag Bitterschokolade und höre von der Ladenchefin: „Ja, das ist ne gute Idee, da brauchen Sie nicht so viel Klopapier.“ Auch Milchreis und Hefe sind tagelang aus. Deutschland will für den Ernstfall gewappnet sein, will nicht ohnmächtig daheim sitzen müssen.

Zwischen Arbeit, Haushalt und Hausaufgaben

Während Mutter und Vater einkaufen oder sich im Homeoffice probieren, soll der Nachwuchs im Kinderzimmer lernen: Die Lehrerin der Zweitklässler hat sämtliche Aufgaben in drei Wochenpläne auf A4-Zetteln notiert. Deutsch und Mathe, in Heimat- und Sachkunde geht es um den menschlichen Körper, um die Sinne. Dass manche an Covid-19 Erkrankte zeitweise nichts mehr riechen, sage ich dem sieben Jahre alten Mädchen nicht. Viel zu selbstverständlich spricht sie schon vom „Virus“, von „Corona“.

Das Gymnasium stellt auf seine Homepage für jede Klasse immer neue Aufgaben und Arbeitsblätter ein. Dazu die Mailadresse jedes Lehrers, falls Hilfe nötig ist. Das Wort „Lehrer-Mangel“ bekommt eine ganz neue Bedeutung. Kurz vor meinem Urlaub hoffte man, dass nach den Osterferien Mitte April der Schulbetrieb wieder anlaufen könnte, die Corona-Krise der Normalität in diesem Land weicht. Die Nachrichten der vergangenen Woche aus Italien aber lassen anderes befürchten.