Wieän?! Professor Zwanziger alias Winfried Schmitt will die aktuellen Probleme auch relativiert wissen.

Därchenanner wäjen Virus

Äs das nich erschtaunschlich, wie än Virus alles därchenanner bränget? De Populisten, die gestern noch gäjens Tempolimit jebläkt haan, denen de Sicherheit am Hingerschten vorbie ging und bi dr Pollezei jeschpart haan, geben hiete de besorchten. Do kin’n mie mant froh sie, dass mie jetzt vom Robert-Koch-Institut regiert wärn und Politiker dn Fachlieten gehorchen. Uff einmol krien mie sogor mät, wer de Leistungsträjer in dr Gesellschaft sin und wärns hoffentlich nich vergesse. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

