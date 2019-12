Daniel Kunze neuer Südharzer Kreisbrandinspektor, Wilfried Ittershagen verabschiedet

Daniel Kunze ist ab Beginn nächsten Jahres neuer Kreisbrandinspektor im Landkreis Nordhausen. Wilfried Ittershagen (60) schied nach zehn Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt aus. Für seine besonderen Verdienste um den Brandschutz bekam er am Mittwochabend aus den Händen von Landrat Matthias Jendricke (SPD) das silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande.

„Das ist für mich eine große Ehre“, dankte Ittershagen. Kunze, der schon seit zwei Jahren im Landratsamt tätig ist und ehrenamtlich in der Bleicheröder Wehr wirkt, wünschte er viel Kraft für das „sehr anspruchsvolle Amt“. „Ich wünsche dir die gute, konstruktive und freundschaftliche Unterstützung und Zusammenarbeit, wie ich es in all den Jahren erleben durfte.“

Unzählige Einsätze habe man gemeinsam gemeistert, dankt er den Einsatzkräften: 2011 das Bahnunglück in Bleicherode, zwei Jahre später das Hochwasser, 2015 die Flüchtlingsunterbringung, zudem viele Unfälle auf der A 38 und nicht wenige Großbrände: „Ich bin stolz darauf, dass ich an eurer Seite stehen durfte.“

Ittershagens Feuerwehrkarriere begann 1980: Damals begann er als Feuerwehrmann bei der Nordhäuser Feuerwehr. Nach einem dreijährigen Studium hatte er es zum Ingenieur für Brandschutz gebracht, es folgte eine Tätigkeit im vorbeugenden Brandschutz und später als Wachabteilungsleiter bei der Berufsfeuerwehr. Im November 2009 wurde Wilfried Ittershagen Kreisbrandinspektor.

Die Stützpunktfeuerwehren umzustrukturieren, sei damals die große Herausforderung gewesen, erinnerte er sich am Mittwochabend. Nun stehe man kurz vor dem Abschluss der Anfang 2012 im Kreistag verabschiedeten Stützpunktfeuerwehrkonzeption, blickt er auf die zahlreichen Fahrzeugbeschaffungen wie auch auf den jüngsten Spatenstich für das Katastrophenschutzlager in Nordhausen. „Das ist auch Ihr großer Verdienst“, dankt er Jendricke. Damit sei der Landkreis in Thüringen „beispielgebend“.

Jendricke erinnerte sich an manchen Streit vor zehn Jahren zum Stützpunktfeuerwehrkonzept, damals war er noch Nordhäuser Bürgermeister und Kreistagsmitglied. Die Erfolge dieser Strukturänderung seien nun sichtbar: „Wir verteilen nicht nur Titel – wir können an die Wehren Technik verteilen, was die Einsatzfähigkeit wie die Motivation erhöht.“

Neue Fahrzeuge für rund eine Million Euro

Am Mittwochabend stehen neue Feuerwehr-Fahrzeuge im Gesamtwert von rund einer Million Euro für sechs Südharzer Feuerwehren sowie das DRK im Heringer Schlosshof: Je ein rund 61.000 Euro teurer Mannschaftstransportwagen geht zu den Feuerwehren Bleicherode, Nordhausen-Mitte und Ellrich als Stützpunktfeuerwehren, die laut Gesetz Anspruch auf ein solches Fahrzeug haben. Die Mackenröder und die Windehäuser Feuerwehr können sich über gleichen Achtsitzer freuen – der Landkreis hatte sich zu deren Kauf im Rahmen des Kreisumlage-Vergleichs entschieden. Auch mit der Gemeinde Werther war ein Mannschaftstransportwagenkauf in dessen Rahmen vereinbart worden, nur werde der – wie ein Mannschaftstransportwagen für das Landratsamt selbst – erst Anfang nächsten Jahres ausgeliefert.

Der Gefahrgutzug wurde nun um ein zweites Dekontaminations-Fahrzeug ergänzt – für die Einsatzkräfte gibt es damit ein extra Zelt mit Heizungen und Duschen, in dem sie sich nach Einsätzen mit Chemikalien reinigen können. Dieser spezielle Gerätewagen, der in Hesserode stationiert wird, kostet rund 300.000 Euro. Ähnlich schlug schließlich ein Betreuungs-Lkw für den Sanitäts- und Betreuungszug mit Küchenutensilien zu Buche, der zur Versorgung von Einsatzkräften wie auch der Bevölkerung, etwa im Rahmen von Evakuierungen wegen Bombenentschärfungen, gebraucht wird.

Jendricke zieht zufrieden Bilanz: In diesem Jahr habe der Landkreis 13 Fahrzeuge für rund 2,5 Millionen Euro angeschafft – auch dank eines Kreistags, der die Summen in den Haushalt einstellte, darüber nicht in Streit geriet. Dank Bedarfszuweisungen und Fördermitteln habe das Land die Fahrzeuge ohnehin maßgeblich finanziert. „In Zeiten, da die Kassen voll sind, kommt auch in der Region etwas an.“

Mario Willhardt ist neuer Kreisjugendfeuerwehrwart

Eine Staffelstabübergabe stand auch bei den Jugendfeuerwehren an. Die bisherige Kreisjugendfeuerwehrwartin Manja Bernsdorf wird nach zehn Jahren in dem Ehrenamt vom langjährigen Sundhäuser Jugendfeuerwehrwart Mario Willhardt abgelöst. Am Mittwochabend wurde ihr für ihre besonderen Verdienste die Ehrenspange der Thüringer Jugendfeuerwehr in Silber verliehen. Stellvertreter von Mario Willhardt sind fortan Dieter Wenzel von der Feuerwehr Nordhausen-Mitte und Thomas Knödel von der Nohraer Feuerwehr.