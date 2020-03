Das historische Foto: Nordhäuser Bauernmarkt in der Halleschen Straße

Dieses Mal vermittelt unsere historische Aufnahme vom 8. April des Jahres 1995 einen Eindruck vom Nordhäuser Bauernmarkt, der damals in der Halleschen Straße in der Zeit von 7 bis 14 Uhr seine Pforten für Besucher öffnete. Dort boten die anwesenden Händler den Kunden überwiegend einheimische Produkte an. Im Bild ist der Stand des Kreisvereins Nordhausen der Landfrauen zu sehen, an dem sich die Marktbesucher unter anderem mit Dekoration für das Osterfest eindecken konnten.