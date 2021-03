Das jähe Ende der Baumriesen im Südharz

Friedrichsthal. In den Buchenwäldern des Landkreises Nordhausen geht die Katastrophenwirtschaft ins dritte Jahr.

Ein toller Schlag, sauber gearbeitet. Solches ginge Ingolf Krug durch den Kopf, sähe er in normalen Zeiten diese dutzenden Buchenstämme links und rechts des Wegs. Aber es sind keine normalen Zeiten mehr. Erst galt es die Fichten „abzuräumen“, wie der Revierleiter die Dramatik des Kahlschlags treffend beschreibt. Dann folgte die Buche: Auch ihr machten Hitze und Trockenheit der letzten drei Sommer zu schaffen. In der Hainleite traf es selbst junge und mittelalte Bestände. In Krugs Revier Königsthal im Nordwesten des Landkreises mit den besser wasserspeichernden Böden sind es glücklicherweise nur die alten.