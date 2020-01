Das war 2019 im Südharz: Oktober bis Dezember

1. Oktober

Am 1. Oktober 1919 gründete Dr. Kurt Isemann in der Nordhäuser Ostermannstraße seine kinderpsychiatrische Einrichtung. Mit einer Festveranstaltung wird der 100. Geburtstag feierlich begangen.

Carolin Gerbothe (CDU), Landtags-Direktkandidatin im Kreisgebiet, bekommt in der Alten Kanzlei von Bleicherode Wahlkampfunterstützung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

2. Oktober

Nach dem 40. Herbstcrosslauf im Nordhäuser Gehege hören Werner Hütcher und Klaus Keßler nach 40 Jahren als Organisatoren auf.

In Elende wird eine Stele eingeweiht, die auf den Geopark Harz hinweist.

7. Oktober

Die Nordhäuser Hochschule begrüßt feierlich 486 Erstsemester.

Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Nordhausen an Helmut Zinke jährt sich zum 50. Mal. Bis Mitte Juni 1969 hatte der damalige Sprengmeister bereits über 121 Blindgänger unschädlich gemacht, davon in Nordhausen 106.

8. Oktober

In Thüringen sind erstmals seit vier Jahren wieder junge Luchse gesichtet worden. Drei Jungtiere mit ihrer Mutter sind im Südharz in eine Fotofalle getappt.

9. Oktober

Nach knapp einem Jahr Restaurierungsarbeiten erstrahlt die Kanzel der Nordhäuser Blasiikirche in neuem Glanz. Insgesamt 25.000 Euro hat die Restaurierung gekostet.

Staatssekretärin Valentina Kerst (SPD) überreicht einen Zuwendungsbescheid über 174.306,75 Euro an die Landgemeinde Heringen. Geld, das nun in die Planung der Heringer Radweg-Trasse fließt, die bis 2023 den Harz mit dem Kyffhäuser und schlussendlich dem Rennsteig verbinden soll.

11. Oktober

Ein tragischer Unfall ereignet sich in der Nacht zum Samstag in Ellrich. Der 66-jährige Sportlehrer Rainer Levie stürzt mit seinem Fahrrad und stößt gegen einen Wasserdurchlauf aus Beton. Er erliegt noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.

12. Oktober

Mit einem Umzug durch den Ort feiert Kleinwerther den 70. Geburtstag seiner Kirmes.

Das Fußball-Landespokalspiel von Wacker Nordhausen gegen Altengottern wird von einem Platzsturm durch ein paar Ultra-Fans und dem tätlichen Angriff eines Fans auf den Kapitän von Alterngottern überschattet.

15. Oktober

Ein 40-jähriger Mann bedroht in einem Imbiss in Nordhausen eine 17-Jährige mit einer Axt. Zuvor hatte er einen Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht begangen.

Gleich mehrere schwere Verkehrsunfälle ereignen sich im Landkreis: So droht ein Lkw, zwischen Holbach und Mackenrode in die Böschung zu kippen. Ein Baggerfahrer erweist sich dabei als Retter in der Not. Die Schaufel seines Baggers bewahrt den Lkw vor dem Umkippen. Und auf der A 38 müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sundhausen einen Doppeleinsatz bewältigen. Sie pumpen gerade Dieselkraftstoff bei einem verunglückten Lkw ab, als es auf der Gegenfahrbahn zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kommt. In diesen Unfall ist auch ein Transporter mit flüssigem Sauerstoff verwickelt.

16. Oktober

An der Nordhäuser Darre erfolgt der erste Spatenstich für ein rund zwei Millionen Euro teures Heizwerk der Südharzwerke. In diesem sollen die nicht verrottbaren Grünabfallanteile verwertet werden.

17. Oktober

Völlig unerwartet verstirbt im Alter von 64 Jahren der Großlohraer Bürgermeister, Chor- und Ensembleleiter Siegfried Schäfer. Viele Südharzer trifft sein plötzlicher Tod tief.

19. Oktober

Der Wahlkampf zur Landtagswahl ist auf dem Höhepunkt. So wandern die Grünen mit ihren Direktkandidaten und Dirk Adams an der ehemaligen Grenze bei Rothesütte, CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring wirbt auf dem Markt für Steffen Iffland, die SPD hat einen Bundestagsabgeordneten zu Gast und die AfD hat bei ihrem Familienfest auf dem Theaterplatz mit einer Gegendemo zu kämpfen.

21. Oktober

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) lässt es sich nicht nehmen, beim ersten Spatenstich für das rund 900.000 Euro teure Katastrophenschutzlager an der Zorgestraße in Nordhausen dabei zu sein.

22. Oktober

Große Ehre: Der Nordhäuser Regionalhistoriker und langjährige Stadtarchivar Peter Kuhlbrodt wird in Erfurt mit der Thüringer Kulturnadel ausgezeichnet.

Hoher politischer Besuch weilt in Nordhausen: FDP-Bundeschef Christian Lindner macht Wahlkampf im Filmpalast.

Kabarettist Uwe Steimle dreht für eine Fernsehsendung über die sowjetische Erdgastrasse mit Michael Samel aus Herreden.

24. Oktober

Der Bund finanziert eine rund 240.000 Euro teure Machbarkeitsstudie für ein Institut für Gipsersatzstoffe. Mit dieser Nachricht überrascht Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) an der Hochschule. Das Institut könnte in Weimar und Nordhausen aufgebaut werden, um die vorhandenen Forschungsstrukturen zu nutzen.

Die dritte Vizepräsidentin des sächsischen Landtags, Luise Neuhaus-Wartenberg (Linke), wird im Stadtgebiet von Nordhausen von zwei Männern massiv beleidigt. Sie verteilte gemeinsam mit einem parteilosen Begleiter aus Leipzig in der Stolberger Straße Wahlkampfflyer. Die beiden mutmaßlichen Täter, bei denen es sich um zwei polizeibekannte 34-Jährige handelt, werden festgenommen.

25. Oktober

Friedrich Merz weilt in Nordhausen, um CDU-Landeschef Mike Mohring im Landtagswahlkampf zu unterstützen. 600 Leute folgen im Opel-Autohaus an der Halleschen Straße der wirtschaftspolitischen Gesprächsrunde.

Insgesamt 234 Absolventen der Nordhäuser Hochschule erhalten ihre Bachelor- und Masterzeugnisse bei einer Graduierungsfeier im Audimax.

26. Oktober

Nach der beendeten Sanierung wird die Straße zwischen Rothesütte und Sophienhof wieder freigegeben.

27. Oktober

Bei der Landtagswahl verliert der Südharz politische Präsenz in Erfurt. Mit Ministerin Birgit Keller und Katja Mitteldorf (beide Linke) schaffen es nur zwei Kandidaten in den neuen Landtag.

31. Oktober

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Nordhausen ist im Oktober leicht zurückgegangen. Es sind rund 2800 Südharzer arbeitslos, 43 weniger als noch voriges Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 6,6 Prozent.

3. November

Die Hochschule in Nordhausen gehört der neuen „Internationalen Hochschulstudie“ nach zu den Top 100 Hochschulen und Universitäten mit besonders erfolgreichen Onlinepräsenzen. Damit ist die Hochschule eine von nur acht Institutionen aus Deutschland und gehört zu den oberen vier Prozent in Europa, den USA und Kanada.

Die Nordhäuser Boxwelt trauert um Dieter Heinecke, den ehemaligen Abteilungsleiter des NSV. Mit ihm an der Spitze wurden die Boxer zweimal Bundesliga-Mannschaftsmeister.

4. November

Zu einem Hausbrand kommt es in Kleinfurra. Als der 50 Jahre alte Mieter einen seiner Hunde aus dem Haus retten will, beißt dieser ihn. Der Mieter wird aufgrund der Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Drei Feuerwehrleute erleiden einen Stromschlag bei den Löscharbeiten. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der unsachgemäße Gebrauch eines Ölofens im Erdgeschoss war für den Ausbruch des Feuers ursächlich.

5. November

Der Kreistag stellt die Unterbringung von Flüchtlingen im Südharz auf neue Füße. Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen nun in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften statt in Wohnungen untergebracht werden. Diese umstrittene Idee passiert den Kreistag.

6. November

In Nordhausen gibt es einen erneuten Bombenfund. Der 227 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wird bei Bauarbeiten am Theater mitten in der Stadt entdeckt. Wegen eines problematischen Langzeitzünders muss die Entschärfung zeitnah erfolgen, im Umkreis von einem Kilometer werden rund 15.000 Menschen evakuiert, so viele wie wohl bei keiner anderen Entschärfung. Durch unbelehrbare Anwohner kommt es zu erheblichen Verzögerungen bei der Entschärfung. Erst gegen 2.30 Uhr können die Menschen wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

7. November

Die Zorgebrücke zwischen Sundhausen und Bielen ist nach vierjähriger Sperrung wieder befahrbar. 1,3 Millionen Euro investierte die Stadt in den Neubau.

9. November

Dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Nordhausen, Manfred Schröter, wird am 30. Jahrestag des Mauerfalls die erste Ehrennadel der Stadt in Gold verliehen.

14. November

Nach gerade einmal zwei Monaten Bauzeit wird Immenrodes Trauerhalle wieder eingeweiht. Es ist das erste Projekt im Rahmen der Dorferneuerung in den Ortsteilen der Gemeinde Werther. Etwa 60.000 Euro wurden investiert.

15. November

Die Auleberin Kerstin Liebersbach wagt die Wiedereröffnung der Schenke in Uthleben.

Im Hotel „Wolfsmühle“ in Rodishain wird ein neuer Anbau eingeweiht. 1,9 Millionen Euro hatte Familie Hempel investiert.

19. November

Anlässlich des 70. Geburtstages des Malers Gerd Mackensen findet in der Galerie der Kreissparkasse Nordhausen eine Werkschau mit 25 Bildern des Künstlers statt.

Nach dreimonatiger Bauzeit ist die 72.000 Euro teure Sanierung der Duschräume, Toiletten, Umkleiden sowie des Eingangs- und Flurbereiches der Sporthalle in Werther abgeschlossen.

In der Halleschen Straße von Nordhausen findet ein Passant in einem Zigarettenautomaten einen selbst gebastelten Sprengkörper.

21. November

Seinen regionalen Kurzroman „Fälschung“ stellt der Schriftsteller Stephan Gräfe, der für zwei Monate im Rahmen eines Stipendiums im Europadorf lebte, im Rahmen der neu aufgelegten Auleber Kulturtage vor. Viele Einwohner finden sich in dem Buch wieder.

Das Nordhäuser Unternehmen HS Industrie Service mit seiner Geschäftsführerin Carina Schmidt-Pförtner erhält beim erstmals verliehenen Thüringer Gründerpreis den 3. Preis in der Kategorie „Nachfolge“.

22. November

Im Rahmen der Barbarafeier in Bleicherode verleiht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dem Geschäftsführer der NDH-E und wohl wichtigsten Südharzer Bergmann, Peter Pfeifer, den Thüringer Verdienstorden. Der 75-jährige Pfeifer war 57 Jahre im Bergbau tätig und geht am Ende des Jahres in den Ruhestand.

26. November

Mehrere Südharzer Landwirte beteiligen sich mit ihren Traktoren an der Protest-Sternenfahrt nach Berlin, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen.

27. November

Der Nordhäuser Jazzclub wird in Berlin beim deutschen Spielprogrammpreis in der dritten Kategorie (mindestens zehn Live-Musikveranstaltungen) für sein Programm „Nordthüringen jazzt“ mit 7500 Euro geehrt.

29. November

13 Jahre nach dem ersten Grundsatzbeschluss des Nordhäuser Stadtrates, eine neue Feuerwache zu bauen, erfolgt nun der 1. Spatenstich. Die Fertigstellung des mit 18 Millionen Euro geplanten Baus ist für 2022 anvisiert.

Wacker Nordhausen droht die Insolvenz. Der Fußballverein verzeichnet einen Fehlbetrag in Millionenhöhe. Seit zwei Monaten wurden keine Gehälter gezahlt.

2. Dezember

Der zweite Justus-Jonas-Preis geht gleich an zwei Preisträger: Das Chorprojekt des Südharzes, das Frauen aus vier Kirchkreisregionen vereint, sowie die Familienkirche in Bielen.

In Sollstedt sorgt ein spektakulärer Fund für Aufsehen. Hausbewohner rufen die Polizei, weil sie im Treppenhaus ihres Wohnblocks Panzermunition finden. Die Herkunft der nicht mehr funktionsfähigen Munition ist unklar.

3. Dezember

Der Rockstar Eric Burdon klagt gegen die Veranstaltungsagentur Hohenstein-Konzert aus dem Landkreis. Der Streit um die Gage für Konzerte soll eskaliert sein.

4. Dezember

Fußballtrainer Heiko Scholz verlässt den FSV Wacker 90 Nordhausen und wird Interimstrainer bei Dynamo Dresden.

9. Dezember

Millionen-Schulden zwingen Nico Kleofas, Präsident des Fußballvereins Wacker 90 Nordhausen, einen Insolvenzantrag für seine Spielbetriebs GmbH zu stellen.

Einbrecher plündern die Hermes-Zustellbasis in Nordhausen. Mindestens 100 Pakete werden dabei von den Dieben geöffnet.

Die Christuskirche der Nordhäuser Baptistengemeinde feiert ihren 110. Geburtstag.

Mit der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Nordhäuser Welfenweg starten die Städtische Wohnungsbaugesellschaft und die Energieversorgung Nordhausen ein gemeinsames Pilotprojekt, bei dem die Mieter von Stromvergünstigungen profitieren können.

11. Dezember

Der Nordhäuser Stadtrat beschließt einstimmig den Haushalt für das kommende Jahr. Insgesamt will die Stadt nach dem Ende der Haushaltskonsolidierung rund 25,7 Millionen Euro in die städtische Infrastruktur, Schulen und Großprojekte investieren und damit so viel wie noch nie.

12. Dezember

Der Rat der Landgemeinde Bleicherode ebnet mit dem einstimmigen Beschluss des Doppelhaushalts 2019/20 den Weg für Baumaßnahmen in Höhe von rund 7 Millionen Euro.

Der Naturpark Südharz hat nun ein Infozentrum im Verwalterhaus in Neustadt. Die Erlebnisausstellung „Harz erfrischend“ nimmt auch den Gesundheitstourismus in den Blick.

13. Dezember

Erika Hesse aus Niedersachswerfen erhält den Ehrenbrief des Freistaates Thüringen. Seit 30 Jahren engagiert sich die ehemalige Lehrerin für Heimatvertriebene.

14. Dezember

Ein Stapel alter Bücher vom Flohmarkt erweist sich als wertvoller Kirchenschatz. Durch den Ankauf der Bücher erhält der Pfarrbereich Ellrich kirchliche Aufzeichnungen aus Woffleben und Gudersleben zurück. Das Kirchenbuch aus Woffleben galt seit 57 Jahren als verschollen.

16. Dezember

Mit einem symbolischen Banddurchschnitt wird die Hörninger Teichstraße wieder geöffnet. Dem vorausgegangen war eine 15-monatige Baumaßnahme für insgesamt 1,5 Millionen Euro.

17. Dezember

Drei Verletzte, darunter ein einjähriges Kind, sind das tragische Ergebnis eines Zimmerbrandes in Helenenhof.

18. Dezember

Am Heringer Schloss versammeln sich zahlreiche Feuerwehrleute, denn es gibt viele Neuigkeiten. So übernimmt Daniel Kunze von Wilfried Ittershagen, der nach zehn Jahren aus gesundheitlichen Gründen ausscheidet, das Amt des Kreisbrandinspektors. Manja Bernsdorf wird von Mario Willhardt als Kreisjugendfeuerwehrwart abgelöst. Weiterhin erhalten sechs Südharzer Feuerwehren Autos im Wert von rund einer Million Euro überreicht.

Die Kreissparkasse unterstützt das IFA-Museum mit 5000 Euro. Damit können die laufenden Kosten gedeckt werden, und das Museum braucht nicht zum 1. Januar schließen.

19. Dezember

Der Straßenverkehr rollt auf der der neu gebauten Strecke der Bundesstraße 243. Die Mackenröder Ortsumgehung soll den Ort spürbar vom Straßenverkehr entlasten.

20. Dezember

Die Straße zwischen Ilfeld und Appenrode ist wieder freigegeben. Seit August liefen dort umfassende, rund eine Million teure Sanierungsarbeiten.

26. Dezember

Das Ende einer Kultstätte: Der Nordhäuser Tanzclub „Destille“ schließt seine Pforten.

27. Dezember

Brigitte Klein, Vorsitzende des Bleicheröder Seniorenwandervereins, ist Südharzerin des Jahres. Sie erhält bei der TA-Aktion 197 von 734 Stimmen und siegt damit vor Peter Pfeifer und Martin Bischoff.

29. Dezember

In einem Nebengelass eines Grundstückes mit Einfamilienwohnhaus in Görsbach bricht ein Feuer aus. Verletzt wird dabei niemand.

31. Dezember

Andreas Meyer gibt nach 13 Jahren Amtszeit seinen Posten als Geschäftsführer des Kreissportbundes Nordhausen auf und wechselt in die Landgemeinde Bleicherode, wo er im Bereich Stadtmarketing und Vereinsmanagement tätig sein wird. Der 41-jährige Patrick Börsch übernimmt die Position im Kreissportbund ab dem 1. Januar 2020.

Zusammengestellt von Birgit Eckstein