Das Weihnachtsgeschäft als Hoffnungsschimmer

Das vom Coronavirus geprägte Jahr hat in Nordhausens seine Spuren hinterlassen. Während es in einem Geschäft zappenduster ist, weil „vorübergehend geschlossen“, herrscht in einem anderen gähnende Leere. Obwohl eigentlich das Gegenteil der Fall sein müsste, da markante Schilder mit Räumungsverkauf und Rabatten um jeden einzelnen Kunden buhlen. Sachen, die früher 35 Euro gekostet haben, gibt es nun für 10 Euro. Mit dem Lockdown im Frühjahr sollen die Kunden ausgeblieben und anschließend nicht wiedergekommen sein. So erzählt man es sich in benachbarten Geschäften. Zum Ende dieses Jahres soll der Laden schließen.

Wenige Straßenzüge weiter keimt hingegen Hoffnung, ob des nun bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes. Wegen dem ist Bianka Becker vom Schuhhaus Schröter zum Ende des Jahres optimistischer, als sie es im März noch war. Jener Zeit, als auch sie ihr Fachgeschäft in der Engelsburg für ganze fünf Wochen dicht machen musste. „Das war eine schwierige Zeit, zumal wir eigentlich das 30-jährige Bestehen unseres Familienunternehmens feiern wollten“, berichtet Bianka Becker wehmütig. Daher hat sie das Jubiläum nicht großartig publik gemacht, vorerst lieber auf das kommende Jahr verschoben. Eine Entscheidung, die auch ihre Mutter trägt, von der sie das Geschäft übernommen hat. Daher bleibe es nicht aus, in der Familie die Thematik miteinander zu bereden. „Rückblickend war deren Zeit zwar auch nicht einfach, doch so etwas hätten sie nie erleben müssen. Die Inflation sei dagegen ein Witz gewesen, erzählten sie mir“, so die Schuhexpertin. Derzeit würde es aber wieder gehen. Denn die Ladeninhaberin, ist guter Dinge, dass ihre Kunden vor Weihnachten noch einmal zu ihr kommen. Das es keine verkaufsoffenen Sonntage geben wird, spielt für Becker hingegen keine Rolle. Besonders, weil nun draußen endlich die kalte und nasse Jahreszeit begonnen hat. „Schließlich ist ein Schuhgeschäft schon immer vom Wetter abhängig gewesen“, schmunzelt Bianka Becker. „Extrem“ war es hingegen für Ronald Kötz. Da der leidenschaftliche Fotografenmeister ein Handwerk ausübt, war sein Fotogeschäft nur bedingt vom Lockdown betroffen. „Rundherum war Totenstille“, beschreibt Kötz die Situation in der Kranichstraße. Daher öffnete der Nordhäuser sein Geschäft auf Zuruf, sprich nach Terminvereinbarung. Für den vergangenen Sommer verzeichnet Kötz gerade einmal ein Drittel bis zur Hälfte des Umsatzes, den er normalerweise macht. Weggebrochen seien vor allem Hochzeiten, Familienfeiern und die kompletten Jugendweihen. „Außerdem fallen noch immer viele Shootings im Fotostudio weg, da die Leute vorsichtig geworden sind. Obwohl unsere Öffnungszeiten an der Ladentür stehen, fragen viele ob es überhaupt möglich ist“, berichtet Ronald Kötz, der seit 28 Jahren als Fotograf tätig ist. Dennoch ist das Weihnachtsgeschäft angelaufen. Wenngleich der Fotoprofi zugibt, nicht zu wissen, ob es ausreichen wird, den Gesamtverlust des Jahres einigermaßen auszugleichen. Fürs kommende Jahr hat Kötz daher schon Pläne geschmiedet. Neben geänderten Öffnungszeiten versucht dieser wieder auf die Schulfotografie umzusteigen. Auf Weihnachten, als einen von zwei Höhepunkten des Jahres, setzt nun Dirk Brettschneider. Schließlich war Ostern für sein gleichnamiges Spezialitäten-Geschäft in der Rautenstraße de facto „nicht existent“. „Jeder, der etwas persönlich verschenken wollte, konnte es nicht“, erklärt Brettschneider, der das vergangene Frühjahr als „echt heftig“ empfindet. „Offen zu haben war Fluch und Segen zugleich, denn es war ja keiner mehr auf der Straße“, so der Ladeninhaber rückblickend. Profiteure des Lockdowns gibt es dagegen auch, wenngleich das Kathrin Schmidt nicht sofort bewusst war. Erst nach der Wiedereröffnung konnte sie sich vor Kunden nicht retten, berichtet die Inhaberin des Fachgeschäftes „Faden Tricks“, das in der Rautenstraße Wolle, Stoffe und mehr anbietet. Insbesondere Stoffe für Masken waren nachgefragt. Aktuell profitiere sie vom Strick-Boom und der kalten Jahreszeit.