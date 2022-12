Dauerbaustelle Iberg-Talsperre: Land überrascht Nordhausen mit neuem Zeitplan

Stempeda. Die Straße über die sanierte Brücke soll nun doch noch bis Jahresende komplett fertig werden. Die Polizei unterdessen ist weiter mit dem Vandalismus an der Baustellenschranke beschäftigt.

Wer in Stemepda wohnt und in Nordhausen arbeitet, muss seit Ende Juni 30 statt zehn Kilometer fahren. Brückenbauarbeiten an der Ibergtalsperre sind der Grund. Wann das ein Ende hat? Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) hatte vorige Woche erklärt, das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) plane eine einspurige Teilöffnung der Straße für den 20. Dezember, so dass nur noch an einer Ampel Geduld gefragt wäre.

Die Forderung von Stempedas Bürgermeister Riccardo Roßmell (parteilos), mit diesem Schritt nicht länger zu warten, wies das TLBV nun zurück: Zwar sei die Schwarzdecke fertig, doch werde die Straße gegenwärtig als Arbeitsraum für die notwendigen Restarbeiten benötigt, erklärte Amtsleiter Andreas Bode.

Komplette Freigabe in der Woche ab 19. Dezember geplant

Dass ab 20. Dezember die Straße wieder halbseitig befahrbar sein wird, bestätigte er nicht. Stattdessen sei geplant, in der Woche ab 19. Dezember die Straße komplett freizugeben. Zurzeit werden Krötenzäune und Bankette gebaut, Schutzeinrichtungen sollen nächste Woche folgen. „Dieser Zeitplan setzt natürlich entsprechende Witterung ohne strengen Frost und Neuschnee voraus“, betont Bode.

Stempedas Ortschef beklagte im jüngsten Nordhäuser Stadtrat, dass am 29. und 30. November die Brücke an der Ibergtalsperre voll gesperrt gewesen sei – also auch für den Rettungsdienst – und die Leitstelle darüber keine Information gehabt habe. So habe ein Notarzt, der nach Rodishain gerufen wurde, an der verschlossenen Schranke gestanden.

Rettungsleitstelle, Verkehrsbehörde und Busbetriebe wurden informiert

TLBV-Regionalleiter Andreas Bode weist dies zurück: „Am 18. November wurden alle Beteiligten, so auch die Rettungsleitstelle, die Verkehrsbehörde des Landkreises und die Busbetriebe, über die Vollsperrung aufgrund des Asphalteinbaus an den zwei Tagen informiert.“ Die Absicherung des Rettungsdienstes sei mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz abgestimmt gewesen, heißt es ergänzend aus dem Landratsamt.

Die Baustellenschranke wurde seit Juli acht Mal demoliert. Zwei weitere Sachbeschädigungen betreffen zwei Schilder, die an Feldwegen das allgemeine Durchfahren untersagten. Anhand von Videoaufnahmen konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln, einer von ihnen stellte sich selbst.

Zur versuchten Körperverletzung gegen einen Wachmann an der Schranke im Oktober unterdessen habe man noch keinen Tatverdächtigen ermitteln können, hieß es am Mittwoch von der Polizei.